Предприниматель из Самары создал FinTech-сервис JetLend, который стал лидером рынка и в 2025 году выходит на IPO

История Хорошева: от местной строительной компании до FinTech

Роман Хорошев родился и вырос в Самаре. Закончил Самарский государственный университет по специальности "экономика и управление предприятием пищевой промышленности", и сразу попал на работу в крупную инвестиционную компанию —"Тройка Диалог". Работа Роману нравилась — вчерашний студент получил оффер, где $1,5 тыс. — только оклад, а еще есть возможность получить бонус в $100 тыс. Но в 2008 году начался мировой экономический кризис, по специалистам фондового рынка прокатилась волна увольнений. Роман оказался среди тех, кто потерял работу. Это стало для него тяжелым ударом и надолго отбило интерес к инвестициям. Спустя несколько месяцев Хорошев устроился на работу в компанию "Стройформат", но такая работа не приносит радости и чувства драйва. Тем не менее через год он воспользовался полученным опытом и открыл собственную отделочную компанию — Samara Vinyl Siding. Бизнес постепенно развивался и приносил прибыль, но не в таких масштабах, как хотелось. В 2011 году Роман продал свой бизнес и переехал в Москву, где устроился на работу в "Сбербанк".

Именно там, в рамках внутрикорпоративного обучения Роману пришла в голову идея создать площадку для прямого, без посредников, взаимодействия инвесторов и заемщиков. Он представил ее коллегам, предложив создать краудфандинговую компанию внутри банка, но одобрения не нашел. Тем не менее идея надолго засела в голове. Параллельно с работой, Роман проходил обучение в "Стартап Академии Сколково", вложив в образование 700 тыс. рублей. Именно оно подтолкнуло его к мысли создать краудлендинговую платформу самостоятельно. Тогда это казалось безумной идеей — в России на тот момент не было ни одной подобной платформы. Романа поддержал его друг Михаил Никульцев из американской консалтинговой компании Oliver Wyman, который уволился и перешел в JetLend. К команде также присоединился Евгений Усков в качестве CTO (технического директора).

"В Сколково нас учили не слушать тех, кто сочтет идею стартапа нежизнеспособной. Надо просто делать. Но обратная связь от Михаила Никульцева стала важным моментом — я услышал, что мой план стоящий, это было важно", — отмечает Роман Хорошев.

Уникальность бизнес-модели Jetlend

JetLend — это финтех-платформа, которая связывает инвесторов и заемщиков, представляющих малый и средний бизнес. Инвестиционная платформа JetLend не управляет деньгами клиентов и предлагает инвестиции без комиссии, получая доход от комиссии заемщиков.

Компания в своем развитии изначально опиралась на собственные технические разработки. Весь технический код сервиса был написан с нуля — начиная от личного кабинета, заканчивая собственной скоринг-системой, позволяющей автоматически определять кредитоспособность заемщиков. Подобный подход позволил JetLend в короткие сроки выбиться в лидеры рынка, опережая среднегодовые темпы всего рынка краудлендинга в России.

Риск-модель, основанная на машинном обучении, позволяет проводить первичный финансовый анализ заемщика всего за 3 минуты. В процессе отбора учитываются кредитная история, финансовые показатели и другие параметры, на основе которых составляется кредитный рейтинг заемщика. Он определяет итоговый размер процентной ставки по займу: чем выше риски, тем выше ставка.

Кроме того, компания разработала и впервые на рынке внедрила функционал вторичного рынка. Такое ноу-хау компании повышает ликвидность и позволяет быстро выводить средства при необходимости.

"Сейчас мы активно работаем над ускорением функционала вторичного рынка. Пока что речь не идёт об абсолютной ликвидности — продать весь портфель мгновенно невозможно, особенно если есть просрочки или повышенные риски. Однако мы стремимся обеспечить инвестирование без рисков, чтобы на платформе уровень риска был близок к нулю, допустим, 1%. В таком случае инвестор сможет продать свой портфель буквально в несколько кликов", — подчеркивает Роман Хорошев.

Такой подход позволяет бизнесу кратно расти от года к году. За последние 4 года компания выросла в 72 раза. В 2019 году выручка JetLend составляла 2 млн рублей. С каждым годом этот показатель кратно увеличивался: 10 млн рублей в 2020 году, 61 млн рублей в 2023 году. Выручка (LTM) по итогам 2024 года ожидается в объеме 755 млн рублей.

Чем интересно IPO JetLend

JetLend планирует провести IPO на СПБ Бирже, старт торгов назначен на 26 марта 2025 года. Компания намерена разместить около 10 млн акций по цене от 60 до 65 рублей, что соответствует рыночной капитализации в 6 — 6,5 млрд рублей.

В конце 2023 года платформа разместила дебютный выпуск облигаций ДжетЛенд-БО-01 объемом 80 млн рублей со сроком погашения в декабре 2026 года. Переподписка на этапе сбора заявок на облигации оказалась более чем в три раза выше объема выпуска.

В результате IPO компания может привлечь 650 млн рублей дополнительных средств, которые планирует направить на развитие продукта и технологий, маркетинг, расширение штата сотрудников и покрытие накладных расходов.

К 2030 году платформа планирует нарастить долю присутствия на рынке с нынешних 42% до 70%. А выручка компании к 2029 году может составить около 10 млрд рублей.

Общий объем рынка кредитования МСБ в России составляет 16 трлн рублей, в то время как рынок краудлендинга пока оценивается в 30 млрд рублей (то есть менее 1%). По прогнозам агентства BusinessStat, к 2029 году рынок краудлендинга может достичь 250 миллиардов рублей. Однако Роман Хорошев прогнозирует, что к 2030 году этот рынок может вырасти до 1 трлн рублей.

Видят перспективы в рынке краудлендинга и российские власти

ЦБ РФ не раз отмечал важность развития рынка краудлендинга в России. "В последнее время очень быстро растет привлечение инвестирования средств через инвестиционные платформы. Это расширяет возможности краудфандинга. С начала 2021 года — рост более чем в три раза, сейчас действуют 62 платформы, а объем финансирования превысил у них 10 миллиардов рублей. Ну, это, конечно, еще только начало, и явно, что это направление будет расти", — говорила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Для развития рынка краудлендинга в 2019 году был принят закон № 259-ФЗ, который легализовал деятельность краудлендинговых платформ и установил для них единые правила работы. Он создал правовую основу для привлечения инвестиций через онлайн-сервисы, усилив защиту инвесторов и обеспечив контроль со стороны Банка России. Таким образом, государство поддержало развитие альтернативных форм финансирования малого и среднего бизнеса, расширяя их доступ к капиталу. Платформа JetLend входит в реестр краудлендинговых платформ и осуществляет свою деятельность под надзором Центрального банка Российской Федерации.