Kokoc Group и Авито объявили о партнерстве в сфере маркетинга

Среди решений, которые доступны на платформе Kokoc Group, аналитика различных категорий бизнеса, аудит и разработка плана продвижения для опытных селлеров Авито и рекламной стратегии для брендов. Предложение включает решения как для малого бизнеса, так и для крупных игроков, например, застройщиков.

Также клиенты Kokoc Group могут подключить инструменты медийной рекламы на Авито для роста знания бренда. Алгоритмы искусственного интеллекта площадки оценивают интересы пользователей, и на базе полученных знаний показывают аудитории подходящую рекламу. Для продвижения и продажи новостроек на платформе Kokoc Group доступны инструменты Авито Недвижимости, которые позволяют привлекать максимально целевую аудиторию и улучшать бизнес-показатели кампаний.

"Партнерства — одна из главных составляющих рекламного рынка. Синергия технологических решений и экспертизы команд позволяет драйвить индустрию, предоставляя новые инструменты и совершенствуя уже зарекомендовавшие себя подходы. Уверен, что наше сотрудничество с Kokoc Group принесет клиентам группы не просто дополнительные места для показа рекламы, но и доступ к качественной аудитории и к одним из самых точных технологий в отрасли", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

"Основная цель платформы Kokoc Group — предоставлять клиентам лучшие решения рынка, и партнерство с Авито стало важным шагом в реализации этой цели. Одно из фокусных направлений партнерства — развитие инструментария retail media. Авито демонстрирует гибкость и готовность к инновациям, что делает наше сотрудничество особенно ценным. Вместе мы раскрываем новые возможности для роста бизнеса и помогаем клиентам развиваться в условиях динамичного рынка", — комментирует Ольга Алексеева, директор по партнерствам Kokoc Group.