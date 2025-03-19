Мебельный путь в Китай: Авито отвез производителей мебели на CIFF 2025

Авито активно поддерживает отечественных производителей мебели. Основными продавцами в сегменте новой мебели на Авито являются небольшие мебельные производства. Подобные производители составляют больше половины продавцов новой мебели на Авито, а более 50% из них занимаются производством мебели на заказ.

В прошлом году Авито провел свою собственную мебельную премию "Мебель года", которая была призвана объединить производителей, дизайнеров и мастеров в области производства мебели и декора, а также подсветить лучших отечественных производителей, особенно небольшие и молодые компании. Победители премии получили специальный бейдж качества от платформы, а просмотры объявлений таких компаний выросли в 2 раза.

"Авито является одной из самых крупных в России мебельных площадок и играет важную роль в поддержке мебельных производителей. Ежемесячно более 22 млн человек ищут для себя предметы мебели и интерьера на Авито, а количество объявлений в разделе ежемесячно превышает 25 млн. Кроме того, доля новых товаров в категории "Мебель" составляет 83%. Поэтому поездка на CIFF 2025 — это не просто шанс увидеть последние достижения в дизайне и производстве мебели, но и возможность наладить важные связи с потенциальными партнерами и клиентами. Участие в таком значимом событии поможет нашим производителям не только расширить свои горизонты, но и внести вклад в развитие мебельной отрасли в России", — комментирует Никита Ткачев, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.

Помимо этого, во время поездки отечественных производителей ждет посещение местных мебельных фабрик, одной из которых станет Foshan COOC — компании по производству мебели, объединяющей в себе исследования и разработки, производство и продажу диванов, кроватей, матрасов и мебели для столовых. Компания специализируется на молодежи, а в основе ее стиля лежат яркие цвета, функциональность и практичность.

Следующим шагом станет посещение местной ИКЕИ и мебельного магазина JSWB. В России ИКЕА занимала около 20% рынка, а сейчас ее доля перераспределилась между брендами, работающими в среднем ценовом сегменте, и онлайн-площадками. При этом бренд ИКЕА остаётся популярным среди покупателей Авито — в 2024 году было совершено почти 300 000 сделок.

Розыгрыш поездки в Гуанчжоу состоялся на платформе Авито в рамках проекта "Мебельный путь в Китай". Для этого необходимо было в течение двух месяцев потратить не менее 20 000 рублей на продвижение своих товаров в категории Мебель. Победители были отобраны случайным образом с помощью рандомайзера. А все остальные участники проекта получат доступ в закрытый канал с онлайн-трансляцией с выставки, инсайдами и общением с коллегами по рынку.