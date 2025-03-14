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К премьере фильма "Пальма 2" Авито запустил проект в поддержку животных из приютов

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20 марта в прокат выходит семейная кинокартина "Пальма 2". Сиквел продолжит рассказ об истории овчарки Пальмы и покажет ее нового друга — медвежонка Мансура. Зрители увидят невероятные приключения героев в тайге, основанные на реальных событиях.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

К премьере кинофильма "Пальма 2" Авито и кинокомпания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа") объявили о запуске совместного благотворительного проекта, направленного на помощь бездомным животным, а также на популяризацию ответственного подхода к их пристройству.

В специальном разделе на Авито каждый желающий сможет узнать, что необходимо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку. Инструкцию для пользователей помог подготовить фонд помощи бездомным животным "Ника".

Помимо этого, на странице проекта можно пройти тест "Готовы ли вы взять животное из приюта?". В зависимости от результатов теста участникам будет предложена подборка объявлений на Авито с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие питомцам.

"Авито активно поддерживает и реализует различные ESG-инициативы, стараясь сделать процесс участия в благотворительности максимально простым и понятным, — комментирует руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин. — Фильм "Пальма 2" — это трогательная история о верности и дружбе между человеком и животным, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Надеемся, что благотворительный проект, запущенный в преддверии премьеры кинокартины, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей".

Один из ключевых посылов картины — животные, как и люди, все чувствуют, все понимают, и всем нужна семья. Это стало основой для партнерства кинокомпании "Централ Партнершип" с Авито — компанией, которая уделяет особое внимание благотворительной помощи.

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К премьере фильма "Пальма 2" Авито запустил проект в поддержку животных из приютов

20 марта в прокат выходит семейная кинокартина "Пальма 2". Сиквел продолжит рассказ об истории овчарки Пальмы и покажет ее нового друга — медвежонка Мансура. Зрители увидят невероятные приключения героев в тайге, основанные на реальных событиях.

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