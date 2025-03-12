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Авито объявляет о запуске тестирования сервиса для подработки

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Авито объявляет о запуске тестирования сервиса временной занятости "Авито Подработка" (ООО "Авито Гиг Решения"), который позволит бизнес-заказчикам привлекать временных специалистов для выполнения срочных задач, а исполнителям — быстрее находить подработку с прозрачными условиями.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

"Авито Подработка — один из наших главных новых продуктов в 2025 году, созданный на стыке технологий и запроса рынка. Подработка дает исполнителям возможность гибкого планирования графиков и управления собственными доходами, а для заказчиков — решает проблему дефицита кадров. Наш сервис в этом сценарии помогает двум сторонам быть на расстоянии вытянутой руки друг от друга", — отметил Иван Гуз, Управляющий партнер Авито.

Сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, обновленным до последней версии. Предложения можно найти:

1. при переходе из мини-меню под поисковой строкой на главной странице приложения,

2. через кнопку "Подработка" в выпадающем меню при нажатии на фильтры в поисковой строке на главной странице мобильного приложения.

В дальнейшем интеграция сервиса планируется и с веб-версией Авито. Уже сейчас на платформе размещены смены от крупных проверенных заказчиков в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Для подработки можно выбрать дату вплоть до 30 марта и запланировать выход на смену заранее.

Все процессы от выбора подходящей смены и записи на нее, до получения статуса самозанятого, проверки медкнижки, сопровождения до и во время смены и получения оплаты выполненной смены происходят онлайн. Кроме того, чтобы приступить к задачам, не нужно проходить собеседования, что значительно упрощает и ускоряет процесс как для исполнителей, так и для заказчиков.

Исполнители могут выбрать смену в удобное для себя время и в наиболее комфортной локации, пройти идентификацию, ознакомиться с правилами заказчика, выполнить смену и в течение 24 часов после подтверждения завершения смены заказчиком получить оплату. Длительность смен можно выбирать — от 4 до 12 часов в день. Среди дополнительных преимуществ Авито Подработки (ООО "Авито Гиг Решения") — компенсация затрат на получение медицинской книжки, а также мотивирующие бонусы. Так, за первую смену, выполненную в течение 30 дней после регистрации, бонус составит 1000 рублей. В ближайшем будущем планируется запуск страховых продуктов для заказчиков и исполнителей.

Чтобы начать подработку, нужно:

— Обновить мобильное приложение Авито до последней версии.

— Перейти в категорию "Подработка" из мини-меню на главной странице Авито.

— Выбрать подходящую смену из списка предложенных заданий на удобную дату.

— Пройти проверку с использованием Госуслуг; оформить самозанятость через "Мой Налог", если ее нет.

— Загрузить фото страниц медкнижки или справки о ее получении.

Сервис "Авито Подработка" (ООО "Авито Гиг Решения") для заказчиков предполагает прозрачное оформление всех необходимых документов, удобный инструмент для размещения заданий на подработку, проверки исполнителей и отчетности о выполненных сменах. Основными направлениями, доступными для подработки, стали обслуживание покупателей, выкладка продукции, упаковка товаров, сортировка посылок, уборка помещений.

По данным Авито, интерес россиян к подработке в 2024 г. вырос на 49% в сравнении с 2023 годом. Количество вакансий с возможностью подработки выросло на 43% за аналогичный период. За последние 4 месяца 2024 года (сентябрь–декабрь) в Краснодаре 217 тысяч пользователей интересовались подработкой, а в Ростове-на-Дону — 120 тысяч. При этом, согласно аналитике, каждый десятый житель Ростова-на-Дону в октябре 2024 года искал объявления с ежедневной оплатой в интернете.

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Авито объявляет о запуске тестирования сервиса для подработки

Авито объявляет о запуске тестирования сервиса временной занятости "<a href="https://www.avito.ru/employer/gigknowledgebase/" target="_blank">Авито Подработка</a>" (ООО "Авито Гиг Решения"), который позволит бизнес-заказчикам привлекать временных специалистов для выполнения срочных задач, а исполнителям — быстрее находить подработку с прозрачными условиями.

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