Авито Работа: за год количество вакансий с переобучением увеличилось в 1,5 раза

Как заключают аналитики платформы, рынок труда продолжает адаптироваться к новым условиям, и одной из ключевых тенденций становится рост числа вакансий с возможностью профессионального переобучения.
Наибольший прирост предложений с возможностью переобучения показали профессии, востребованные в сфере производства и логистики. Так, в 2,9 раза вырос спрос на стикеровщиков (+192%) и на операторов станков (+187%). После прохождения обучения компании предлагают новым сотрудникам на таких позициях средний доход в размере 73 262 и 82 744 руб/мес соответственно.
Также высокий рост числа вакансий с возможностью обучения зафиксирован в мебельном производстве: предложений о работе с переобучением для мебельщиков стало больше в 2,8 раза (+184%), а средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 79 234 руб/мес.
Строительная отрасль также активно привлекает новых работников, предлагая обучение с нуля. Количество вакансий с обучением для строителей с зимы 2023–2024 года выросло в 2,7 раза (+174%), а средний уровень зарплатных предложений достиг 108 654 руб/мес.
В список профессий с возможностью переобучения вошли и офисные специалисты. Так, менеджеры по развитию бизнеса заняли одну из лидирующих позиций по приросту вакансий с обучением (+170%), что связано с расширением рынков и ростом конкуренции между компаниями. Средние зарплатные предложения для сотрудников с минимальным опытом работы при фиксированном графике составляют 76 322 руб/мес, а на позициях старших специалистов предлагаемые заработные платы становятся значительно выше по мере профессионального роста.
Профессии с наибольшим приростом вакансий с возможностью переобучения зимой 2024–2025 года
|
Профессия
|
Динамика увеличения числа вакансий с переобучением, %, зима 2023—2024/зима 2024–2025
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб., фиксированный график, зима 2024–2025
|
Стикеровщик
|
+192%
|
73 262
|
Оператор станка
|
+187%
|
82 744
|
Мебельщик
|
+184%
|
79 234
|
Строитель
|
+174%
|
108 654
|
Менеджер по развитию бизнеса
|
+170%
|
76 322
|
Сварщик
|
+147%
|
101 941
|
Бетонщик
|
+123%
|
94 817