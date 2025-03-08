Авито Работа: за год количество вакансий с переобучением увеличилось в 1,5 раза

Как заключают аналитики платформы, рынок труда продолжает адаптироваться к новым условиям, и одной из ключевых тенденций становится рост числа вакансий с возможностью профессионального переобучения.

Наибольший прирост предложений с возможностью переобучения показали профессии, востребованные в сфере производства и логистики. Так, в 2,9 раза вырос спрос на стикеровщиков (+192%) и на операторов станков (+187%). После прохождения обучения компании предлагают новым сотрудникам на таких позициях средний доход в размере 73 262 и 82 744 руб/мес соответственно.

Также высокий рост числа вакансий с возможностью обучения зафиксирован в мебельном производстве: предложений о работе с переобучением для мебельщиков стало больше в 2,8 раза (+184%), а средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 79 234 руб/мес.

Строительная отрасль также активно привлекает новых работников, предлагая обучение с нуля. Количество вакансий с обучением для строителей с зимы 2023–2024 года выросло в 2,7 раза (+174%), а средний уровень зарплатных предложений достиг 108 654 руб/мес.

В список профессий с возможностью переобучения вошли и офисные специалисты. Так, менеджеры по развитию бизнеса заняли одну из лидирующих позиций по приросту вакансий с обучением (+170%), что связано с расширением рынков и ростом конкуренции между компаниями. Средние зарплатные предложения для сотрудников с минимальным опытом работы при фиксированном графике составляют 76 322 руб/мес, а на позициях старших специалистов предлагаемые заработные платы становятся значительно выше по мере профессионального роста.

Профессии с наибольшим приростом вакансий с возможностью переобучения зимой 2024–2025 года