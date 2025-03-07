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Предприниматели в ПФО предпочитают вести бизнес на сайтах с объявлениями

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Предприниматели в ПФО чаще всего продают товары и услуги на сайтах с объявлениями (50%), в соцсетях (44%) и на маркетплейсах (31%). Запускать рекламу товаров и услуг они предпочитают на этих же площадках: сайты с объявлениями и маркетплейсы отметили 57%, соцсети — 52%. Такие данные получили эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, опросившие 10 тыс. россиян старше 18 лет.

Выяснилось, что у 12% опрошенных есть собственный бизнес. Количество мужчин и женщин среди владельцев бизнеса разделилось поровну — по 12%. Больше всего предпринимателей оказалось в возрастных группах 18–24, 25–34 и 35–44 лет. В первых двух категориях доля бизнесменов распределилась по 15%. Следом идут люди в возрасте от 35 до 44 лет: 14% рассказали о развитии своего дела.

Одна из популярных категорий для предпринимателей в ПФО — красота и здоровье. Бизнес 12% респондентов относится к этой индустрии. Второе место по популярности в ПФО заняла отрасль грузоперевозок и пассажирских перевозок (11%). Равное количество опрошенных предпринимателей занимаются развитием сегмента строительства и дизайна (по 10%). По 8% предпринимателей заняты в сферах подарков и сувенирной продукции, одежды и обуви, деловых услуг и мебели, интерьера.

К какой категории относится ваш бизнес?

Категории

Доля респондентов, %

Красота и здоровье

12%

Грузоперевозки, пассажирские перевозки

11%

Строительство, ремонт и отделка

10%

Дизайн

10%

Ремонт и обслуживание техники

9%

Подарки, сувенирная продукция

8%

Одежда и обувь

8%

Деловые услуги (бухгалтерия, юридические услуги и др.)

8%

Мебель, интерьер

8%

Обучение, курсы

6%

Доставка еды и продуктов

6%

Товары для хобби

6%

Праздники, мероприятия

5%

Товары и услуги для автомобилей

5%

Бытовые услуги (изготовление ключей, пошив и ремонт одежды, химчистка и др.)

5%

Бытовая техника и электроника

4%

Товары и услуги для животных

4%

Уборка помещений

4%

Оборудование для бизнеса

4%

Фото- и видеосъемка

3%

Спорт

3%

Грузчики, складские услуги

3%

Товары для учебы и саморазвития

3%

Металлопрокат

3%

Франшиза

2%

Спецуборка

2%

Охрана, безопасность

2%

Половина респондентов из ПФО (50%), занятых развитием своего дела, предпочитают размещать свои товары и услуги на сайтах с объявлениями. Следующими по популярности вариантами стали социальные сети (44%) и маркетплейсы (31%).

"На Авито россияне не только ведут свой товарный бизнес, но и активно решают бизнес-задачи. Более 66% предпринимателей используют нашу платформу для поиска профессионального оборудования для бизнеса, 87% ищут и покупают готовый бизнес, а 74% — франшизы. Кроме того, в прошлом году мы запустили отдельное пространство для бизнеса Авито Бизнес360, где уже представлено более 100 тыс. поставщиков и 70 млн объявлений. Это подчеркивает, насколько важными стали онлайн-платформы для решения бизнес-задач и создания новых возможностей", — прокомментировал Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес360".

Большинство предпринимателей в ПФО чаще всего рекламируют свои товары и услуги на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах (57%). В топ пять рекламных площадок также вошли социальные сети (52%), поисковики (19%), сервисы с короткими вертикальными видео (16%) и карты (14%).

"Количество предпринимателей ежегодно растет, на Авито — в том числе. С одной стороны, это драйвит развитие сегмента малого и среднего бизнеса в целом. С другой — позволяет брендам, которые запускают медийную рекламу на Авито, привлекать клиентов даже из узких ниш, что подтверждается реальными кейсами. Например, недавно крупная горнометаллургическая компания нашла на Авито аудиторию предпринимателей, которые занимаются переработкой металла. В итоге они стали покупателями узкоспециализированной продукции. И количество таких историй увеличивается: в 2024 году число медийных кампаний на Авито с таргетингами на B2B-аудиторию выросло более чем два раза год к году", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Почти половина (48%) опрошенных предпринимателей из ПФО отметили, что больше всего клиентов они получают из рекламы на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах. 45% бизнесменов назвали эффективной рекламу в социальных сетях, 16% — в поисковиках, а 10% — в сервисах коротких вертикальных видео.

Реклама на каких площадках приводит вам больше всего клиентов?

Площадки

Доля респондентов, %

На сайтах с объявлениями и на маркетплейсах

48%

В социальных сетях

45%

В поисковых системах

16%

В сервисах коротких вертикальных видео

10%

В картографических сервисах

7%

На ТВ

8%

На радио

4%
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