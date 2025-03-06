16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Trisigma для А/B-тестирования: Авито разработала новый технологический продукт

Читали: 16

Авито Тех, технологическая дочерняя компания Авито, разработала продукт Trisigma, который позволит компаниям с онлайн-сервисами улучшить процесс А/B-тестирования, который определяет, какой вариант из элементов сайта или приложения больше привлекает целевую аудиторию и приносит наибольшую конверсию.

Trisigma призвана помочь компаниям оптимизировать разработку цифровых сервисов через автоматизацию А/B-тестирования и комплексную аналитику. Trisigma связывает процесс тестирования новых функций с анализом их влияния на бизнес-показатели. Это помогает компаниям получить полную картину развития сервиса, принимать обоснованные решения и избежать потерь от запуска неудачных обновлений. Команда платформы открыла прием заявок на тестирование сервиса внешними компаниями.

Платформа будет полезна для широкого спектра бизнесов — от стартапов до крупных корпораций, разрабатывающих цифровые продукты для массового рынка. Особую ценность решение представляет для компаний электронной коммерции, банковского сектора, стриминговых сервисов и образовательных платформ. Trisigma развертывается в облаке, легко масштабируется и не требует значительных технических ресурсов со стороны клиентов.

По оценке Авито Тех, самостоятельная разработка аналогичной платформы требует существенных инвестиций в несколько десятков миллионов рублей, а также около двух лет на реализацию. При этом поддержка такой инфраструктуры и содержание команды обходится минимум в 50 миллионов рублей ежегодно. Ряд крупных компаний из сфер онлайн-образования, фастфуда и ритейла уже запустили тестирование Trisigma.

"Авито Тех планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для автоматических A/B тестов. Внедрение платформы Trisigma в Авито позволило увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тысяч в год. По нашему опыту, применение подхода с A/B тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей Авито, таких как выручка или количество покупателей, в коридоре от 10 до 20% в год", — говорит Иван Гуз, управляющий партнер Авито.

Что умеет Trisigma

Платформа полностью разработана технологической командой Авито. Среди членов команды Trisigma эксперты пo Data Science, бизнес-аналитике, высокогрейдовые backend-разработчики и продакт-менеджеры. В целом в Авито работают более 4 тысяч IT-специалистов.

Trisigma позволяет:

  • Автоматически проверять эффективность новых функций на разных сегментах аудитории до их массового запуска.
  • Запускать сотни экспериментов одновременно на различных платформах и операционных системах.
  • Гибко настраивать тесты и генерировать подробные отчеты о результатах.
  • Интегрируется с другими корпоративным системам для обмена данными и представляет результаты анализа в виде понятных графиков и отчетов.

Какие преимущества дает Trisigma

  • Экономия времени аналитиков: автоматизация освобождает до 90% их рабочего времени для решения более сложных и креативных задач
  • Увеличение количества тестов без найма новых сотрудников: единственным ограничением остается скорость генерации новых продуктовых идей у команды
  • Высокая надежность результатов за счет исключения человеческих ошибок
  • Ускорение развития продукта благодаря более быстрому внедрению новых функций
Версия для печати

В России и мире

Авито Работа: самарские бригадиры-строители стали самыми востребованными специалистами

В Самаре на 235% вырос спрос на бригадиров в индустрии строительства, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 63 807 руб/мес. Такие данные озвучили аналитики платформы Авито Работа по результатам исследования активности работодателей и кандидатов в строительной сфере зимой 2024–2025.

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Добровольчество как часть корпоративной культуры, успешные практики, взаимодействие общества, власти и бизнеса при реализации благотворительных проектов - это и многое другое обсудили участники установочного заседания регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Мероприятие состоялось 19 февраля на площадке музея-усадьбы А.Н.Толстого при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Экс-министр транспорта Иван Пивкин ознакомился с обвинением

Теперь уже бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин на этой неделе ознакомился с обвинительным заключением. Предполагается, что после этого прокуратура, согласно процедуре, должна утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она