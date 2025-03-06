Trisigma для А/B-тестирования: Авито разработала новый технологический продукт

Trisigma призвана помочь компаниям оптимизировать разработку цифровых сервисов через автоматизацию А/B-тестирования и комплексную аналитику. Trisigma связывает процесс тестирования новых функций с анализом их влияния на бизнес-показатели. Это помогает компаниям получить полную картину развития сервиса, принимать обоснованные решения и избежать потерь от запуска неудачных обновлений. Команда платформы открыла прием заявок на тестирование сервиса внешними компаниями.
Платформа будет полезна для широкого спектра бизнесов — от стартапов до крупных корпораций, разрабатывающих цифровые продукты для массового рынка. Особую ценность решение представляет для компаний электронной коммерции, банковского сектора, стриминговых сервисов и образовательных платформ. Trisigma развертывается в облаке, легко масштабируется и не требует значительных технических ресурсов со стороны клиентов.
По оценке Авито Тех, самостоятельная разработка аналогичной платформы требует существенных инвестиций в несколько десятков миллионов рублей, а также около двух лет на реализацию. При этом поддержка такой инфраструктуры и содержание команды обходится минимум в 50 миллионов рублей ежегодно. Ряд крупных компаний из сфер онлайн-образования, фастфуда и ритейла уже запустили тестирование Trisigma.
"Авито Тех планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для автоматических A/B тестов. Внедрение платформы Trisigma в Авито позволило увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тысяч в год. По нашему опыту, применение подхода с A/B тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей Авито, таких как выручка или количество покупателей, в коридоре от 10 до 20% в год", — говорит Иван Гуз, управляющий партнер Авито.
Что умеет Trisigma
Платформа полностью разработана технологической командой Авито. Среди членов команды Trisigma эксперты пo Data Science, бизнес-аналитике, высокогрейдовые backend-разработчики и продакт-менеджеры. В целом в Авито работают более 4 тысяч IT-специалистов.
Trisigma позволяет:
- Автоматически проверять эффективность новых функций на разных сегментах аудитории до их массового запуска.
- Запускать сотни экспериментов одновременно на различных платформах и операционных системах.
- Гибко настраивать тесты и генерировать подробные отчеты о результатах.
- Интегрируется с другими корпоративным системам для обмена данными и представляет результаты анализа в виде понятных графиков и отчетов.
Какие преимущества дает Trisigma
- Экономия времени аналитиков: автоматизация освобождает до 90% их рабочего времени для решения более сложных и креативных задач
- Увеличение количества тестов без найма новых сотрудников: единственным ограничением остается скорость генерации новых продуктовых идей у команды
- Высокая надежность результатов за счет исключения человеческих ошибок
- Ускорение развития продукта благодаря более быстрому внедрению новых функций