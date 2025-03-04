Авито Работа: самарские бригадиры-строители стали самыми востребованными специалистами

Увеличение объемов отделочных и фасадных работ, а также растущий спрос на ремонтные услуги привели к значительному увеличению количества вакансий для таких специалистов, как отделочники, плиточники и каменщики. В частности, количество вакансий для отделочников выросло на 217%, для плиточников — на 192%, а для каменщиков — на 186%.

Строительные специальности с наибольшим увеличением предложений о работе, зима 2023—2024/2024—2025

Профессия Изменение числа вакансий, %, зима 2023–2024 / зима 2024–2025 Среднее зарплатное предложение при фиксированном графике, руб/мес, зима 2024–2025 Бригадир +235% 63 807 Отделочник +217% 112 913 Плиточник +192% 169 258 Каменщик +186% 98 991 Кровельщик +128% 71 889

Перед началом строительного сезона интерес соискателей к вакансиям в отрасли также возрос. Среди профессий, на которые было зафиксировано наибольшее увеличение откликов, можно выделить бригадиров (+131%), проектировщиков (+118%) и плотников (+71%).

Строительные специальности с наибольшим увеличением интереса со стороны кандидатов, зима 2023—2024/2024—2025

Профессия Изменение соискательской активности, %, зима 2023–2024 / зима 2024–2025 Среднее зарплатное предложение при фиксированном графике, руб/мес, зима 2024–2025 Бригадир +131% 63 807 Проектировщик +118% 79 619 Плотник +71% 54 203 Бетонщик +63% 96 243 Монтажник +60% 97 392

"В последние годы на строительном рынке мы наблюдаем положительные изменения, связанные с улучшением условий труда и повышением зарплатных предложений для специалистов. Эти шаги способствуют росту интереса со стороны соискателей, что крайне важно в условиях дефицита квалифицированных кадров. Мы ожидаем, что тенденция к повышению привлекательности профессий в сфере строительства поможет создать благоприятную ситуацию на отраслевом рынке труда в долгосрочной перспективе", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

За год уровень дохода, который предлагали работодатели в вакансиях для новых сотрудников, также значительно вырос. В частности, средние зарплатные предложения для плиточников увеличились на 63%, для отделочников — на 59%, а для каменщиков — на 57%. Повышение предлагаемого заработка обусловлено нехваткой квалифицированных специалистов в строительной сфере и высокой конкуренцией за лучшие кадры.

Строительные специальности с наибольшим увеличением средних предлагаемых зарплат, зима 2023—2024/2024—2025