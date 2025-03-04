Авито Работа: самарские бригадиры-строители стали самыми востребованными специалистами

Увеличение объемов отделочных и фасадных работ, а также растущий спрос на ремонтные услуги привели к значительному увеличению количества вакансий для таких специалистов, как отделочники, плиточники и каменщики. В частности, количество вакансий для отделочников выросло на 217%, для плиточников — на 192%, а для каменщиков — на 186%.
Строительные специальности с наибольшим увеличением предложений о работе, зима 2023—2024/2024—2025
|
Профессия
|
Изменение числа вакансий, %, зима 2023–2024 / зима 2024–2025
|
Среднее зарплатное предложение при фиксированном графике, руб/мес, зима 2024–2025
|
Бригадир
|
+235%
|
63 807
|
Отделочник
|
+217%
|
112 913
|
Плиточник
|
+192%
|
169 258
|
Каменщик
|
+186%
|
98 991
|
Кровельщик
|
+128%
|
71 889
Перед началом строительного сезона интерес соискателей к вакансиям в отрасли также возрос. Среди профессий, на которые было зафиксировано наибольшее увеличение откликов, можно выделить бригадиров (+131%), проектировщиков (+118%) и плотников (+71%).
Строительные специальности с наибольшим увеличением интереса со стороны кандидатов, зима 2023—2024/2024—2025
|
Профессия
|
Изменение соискательской активности, %, зима 2023–2024 / зима 2024–2025
|
Среднее зарплатное предложение при фиксированном графике, руб/мес, зима 2024–2025
|
Бригадир
|
+131%
|
63 807
|
Проектировщик
|
+118%
|
79 619
|
Плотник
|
+71%
|
54 203
|
Бетонщик
|
+63%
|
96 243
|
Монтажник
|
+60%
|
97 392
"В последние годы на строительном рынке мы наблюдаем положительные изменения, связанные с улучшением условий труда и повышением зарплатных предложений для специалистов. Эти шаги способствуют росту интереса со стороны соискателей, что крайне важно в условиях дефицита квалифицированных кадров. Мы ожидаем, что тенденция к повышению привлекательности профессий в сфере строительства поможет создать благоприятную ситуацию на отраслевом рынке труда в долгосрочной перспективе", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.
За год уровень дохода, который предлагали работодатели в вакансиях для новых сотрудников, также значительно вырос. В частности, средние зарплатные предложения для плиточников увеличились на 63%, для отделочников — на 59%, а для каменщиков — на 57%. Повышение предлагаемого заработка обусловлено нехваткой квалифицированных специалистов в строительной сфере и высокой конкуренцией за лучшие кадры.
Строительные специальности с наибольшим увеличением средних предлагаемых зарплат, зима 2023—2024/2024—2025
|
Профессия
|
Изменение средних зарплатных предложений, %, зима 2023–2024 / зима 2024-2025
|
Среднее зарплатное предложение при фиксированном графике, руб/мес, зима 2024–2025
|
Плиточник
|
+63%
|
169 258
|
Отделочник
|
+59%
|
112 913
|
Каменщик
|
+57%
|
98 991
|
Проектировщик
|
+25%
|
79 619
|
Крановщик
|
+24%
|
73 810