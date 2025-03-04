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Авито Работа: самарские бригадиры-строители стали самыми востребованными специалистами

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В Самаре на 235% вырос спрос на бригадиров в индустрии строительства, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 63 807 руб/мес. Такие данные озвучили аналитики платформы Авито Работа по результатам исследования активности работодателей и кандидатов в строительной сфере зимой 2024–2025.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Увеличение объемов отделочных и фасадных работ, а также растущий спрос на ремонтные услуги привели к значительному увеличению количества вакансий для таких специалистов, как отделочники, плиточники и каменщики. В частности, количество вакансий для отделочников выросло на 217%, для плиточников — на 192%, а для каменщиков — на 186%.

Строительные специальности с наибольшим увеличением предложений о работе, зима 2023—2024/2024—2025

Профессия

Изменение числа вакансий, %, зима 2023–2024 / зима 2024–2025

Среднее зарплатное предложение при фиксированном графике, руб/мес, зима 2024–2025

Бригадир

+235%

63 807

Отделочник

+217%

112 913

Плиточник

+192%

169 258

Каменщик

+186%

98 991

Кровельщик

+128%

71 889

Перед началом строительного сезона интерес соискателей к вакансиям в отрасли также возрос. Среди профессий, на которые было зафиксировано наибольшее увеличение откликов, можно выделить бригадиров (+131%), проектировщиков (+118%) и плотников (+71%).

Строительные специальности с наибольшим увеличением интереса со стороны кандидатов, зима 2023—2024/2024—2025

Профессия

Изменение соискательской активности, %, зима 2023–2024 / зима 2024–2025

Среднее зарплатное предложение при фиксированном графике, руб/мес, зима 2024–2025

Бригадир

+131%

63 807

Проектировщик

+118%

79 619

Плотник

+71%

54 203

Бетонщик

+63%

96 243

Монтажник

+60%

97 392

"В последние годы на строительном рынке мы наблюдаем положительные изменения, связанные с улучшением условий труда и повышением зарплатных предложений для специалистов. Эти шаги способствуют росту интереса со стороны соискателей, что крайне важно в условиях дефицита квалифицированных кадров. Мы ожидаем, что тенденция к повышению привлекательности профессий в сфере строительства поможет создать благоприятную ситуацию на отраслевом рынке труда в долгосрочной перспективе", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

За год уровень дохода, который предлагали работодатели в вакансиях для новых сотрудников, также значительно вырос. В частности, средние зарплатные предложения для плиточников увеличились на 63%, для отделочников — на 59%, а для каменщиков — на 57%. Повышение предлагаемого заработка обусловлено нехваткой квалифицированных специалистов в строительной сфере и высокой конкуренцией за лучшие кадры.

Строительные специальности с наибольшим увеличением средних предлагаемых зарплат, зима 2023—2024/2024—2025

Профессия

Изменение средних зарплатных предложений, %, зима 2023–2024 / зима 2024-2025

Среднее зарплатное предложение при фиксированном графике, руб/мес, зима 2024–2025

Плиточник

+63%

169 258

Отделочник

+59%

112 913

Каменщик

+57%

98 991

Проектировщик

+25%

79 619

Крановщик

+24%

73 810
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Авито Работа: самарские бригадиры-строители стали самыми востребованными специалистами

В Самаре на 235% вырос спрос на бригадиров в индустрии строительства, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 63 807 руб/мес. Такие данные озвучили аналитики платформы Авито Работа по результатам исследования активности работодателей и кандидатов в строительной сфере зимой 2024–2025.

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