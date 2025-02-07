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ИТ-холдинг Т1: студенты ИТ-специальностей видят себя руководителями в среднем через четыре-пять лет

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44% студентов планируют занять высокие посты через 3-4 года, а 33% — через 5-7 лет

На фестивале «СтудФест-2025» Т1, один из лидеров отечественного ИТ-рынка, узнал у российских студентов, каким они видят свой профессиональный путь в сфере информационных технологий. Опрос показал, что наиболее амбициозно настроены учащиеся первого курса: почти половина видит себя на высоких постах уже через 3-4 года.

Согласно данным Т1, 22% респондентов хотят развиваться в разработке программного обеспечения. На втором месте по популярности — искусственный интеллект (21%), далее следуют другие направления ИТ-индустрии, в том числе аналитика (17%), тестирование (9%), безопасность (9%) и DevOps (1%). Остальные участники опроса (21%) выбрали вариант «Другое». При этом высокая зарплата — ключевой фактор мотивации (34%), но не единственный. Так, 30% опрошенных мотивируют интересные задачи и проекты, для 19% важна команда единомышленников, а для 17% — обучение и карьерный рост.

По мнению опрошенных студентов, ключевым качеством для достижения успеха в ИТ-карьере является способность быстро учиться (44%). На втором месте оказалось умение работать в команде (30%), на третьем — креативное мышление (20%). Значимость технических навыков отметили лишь 6% учащихся.

Для получения новых знаний в сфере ИТ студенты в первую очередь обращаются к самостоятельному обучению (33%). Онлайн-курсы и учеба в университете занимают второе (27%) и третье (16%) место соответственно. Немаловажную роль играют конференции и хакатоны (13%), а также выполнение реальных задач в компании (11%).

«Мы видим, что молодые специалисты в ИТ амбициозны, стремятся к саморазвитию и карьерному росту, что подтверждают результаты нашего исследования. При этом студенты скрупулезно подходят к выбору работодателя, обращая внимание на корпоративную культуру и возможности для профессионального развития. Особое значение для них имеют проекты, связанные с созданием инновационных продуктов и решений. В ИТ-холдинге Т1 мы уделяем большое внимание работе с талантливой молодежью, предлагая различные образовательные программы, стажировки и возможности для роста. У каждого сотрудника есть возможность выбрать личный трек развития, который помогает ему понимать свои перспективы и строить успешную карьеру», — прокомментировал Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Специалисты Т1 подробно изучили мнение более 300 учащихся ведущих технических вузов страны, таких как МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ и др. В опросе приняли участие студенты 1-6 курсов, обучающиеся по различным направлениям подготовки, включая бакалавриат, магистратуру, специалитет и аспирантуру.

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