От оптики до квантового будущего: передовые проекты самарских компаний

Строят магистральные квантовые сети

Один из ярких представителей отрасли квантовых и оптических коммуникаций в Самарской области — "СМАРТС". Уже более 33 лет компания применяет и развивает инновационные ИТ-решения, на данный момент является центром компетенций по созданию цифровой инфраструктуры для различных отраслей экономики.

В группу компаний "СМАРТС" входят восемь предприятий, которые находятся в Самаре, Тольятти, Пензе, Санкт-Петербурге и Москве. В ее штате трудятся более 400 человек.

По информации регионального департамента информационных технологий и связи, в 2020 году компания завершила строительство магистральной квантовой сети между городами агломерации Самарской области. Идею поддержали в Российском фонде развития информационных технологий, предоставив гранты в рамках реализации федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". Построенная сеть включает в себя новые волоконно-оптические линии связи, а также отечественное решение квантовой системы защиты информации.

Решения "СМАРТС" в дальнейшем будут использовать при строительстве первой квантовой магистральной сети по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород. Но и на этом компания не планирует останавливаться. Как сообщили в департаменте информационных технологий и связи Самарской области, она примет участие в развитии аналогичных коммуникаций по всей России.

Развивают телекоммуникационную автодорожную инфраструктуру

Магистральные квантовые сети — не единственное направление, которым сейчас занимается "СМАРТС". Компания также развивает телекоммуникационную автодорожную инфраструктуру Самарской области. Она построена по инновационной технологии микротрубочных линейно-кабельных сооружений транспортной многоканальной коммуникации в обочине автомобильных дорог при прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). "Оптические волокна или ресурсы магистральных линейно-кабельных сооружений можно арендовать до каждого города и районного центра Самарской области. Также региональные компании могут применить инновационную технологию для строительства ВОЛС на своих объектах. Технология успешно применяется операторами для строительства сетей связи, а также дорожно-строительными компаниями для подключения интеллектуально-транспортных систем на новых дорогах. Протяженность данных коммуникаций в Самарской области составляет 1500 км, в Калужской области — 80 км", — отмечают в областном департаменте информационных технологий и связи.

При поддержке Правительства РФ и софинансирования проекта со стороны РФРИТ в Самарской области "СМАРТС" также разработал геоинформационную систему "Акустический мониторинг" автомобильных дорог по ВОЛС. Технология не имеет аналогов в мире.

"Акустический мониторинг" позволяет анализировать дорожную обстановку на слух: вибрация от участников дорожного движения детектируется ВОЛС в телекоммуникационной автодорожной инфраструктуре, а нейросеть распознает большое количество событий и отображает их в геоинформационной системе.

Также при грантовой поддержке РФРИТ "СМАРТС" реализовал проект ПАК "Умная дорога", который направлен на создание технологической сети V2X для подключенного и беспилотного транспорта на участке Самара — Тольятти федеральной дороги М5. На данный момент это единственная сеть V2X, которая может работать в двух стандартах одновременно: европейском — DSRC и китайском — C-V2X.

Готовят новые кадры

Еще один значимый проект в области квантовых коммуникаций — формирование на базе ПГУТИ центра компетенции. Проект позволит решить проблему кадрового дефицита. Ожидается, что в отрасли квантовых коммуникаций кадровый голод будет еще более ощутим, чем в целом в ИТ-сфере.

"ПГУТИ, как один из вузов Минцифры России, в том числе и по подготовке кадров для ИТ, понимает всю важность своей роли в становлении новой отрасли квантовых коммуникаций. Именно поэтому по инициативе ректора Вадима Ружникова с 2024 года в вузе открыли набор студентов на соответствующую профильную специальность. Это позволит ПГУТИ не только стать локомотивом в обучении новых "квантовиков", но и создать площадку для дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, запрос на которые ожидается уже в ближайшее время", — считают в департаменте информационных технологий и связи.

Совершают открытия

В 2023 году команда молодых ученых ПГУТИ и холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" работали над проектами по разработке новых классов оптических волокон.

Сотрудничество оказалось плодотворным и привело к созданию группы новых уникальных микроструктурированных оптоволокон, отличающихся наведенной киральностью — продольной скруткой. Такие материалы применяются в различных отраслях фотоники и сенсорики. Например, при создании оптических пинцетов, волоконно-оптических сенсоров, а также "генераторов" оптических вихрей (особо актуальны для систем квантовых коммуникаций).

Объединяют силы

Еще один проект, который связывает квантовые коммуникации и образовательную сферу, — развитие межуниверситетской квантовой сети для самарских вузов. Сейчас она объединяет ИТМО в Санкт-Петербурге, МГУ и МТУСИ в Москве, ННГУ в Нижнем Новгороде.

В декабре 2024 года к межуниверситетской квантовой сети будет подключен Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.