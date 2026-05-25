Нутрициолог ВСК рассказала о пользе костного бульона

Мясной бульон варят 1–3 часа из мякоти. Он содержит белок, но почти лишён коллагена, глюкозамина и минералов из костей. Костный бульон томят 12–24 часа, используя хрящи, суставы и трубчатые кости. За это время в жидкость переходят:
- Коллаген (превращается в желатин) — основа связок и хрящей.
- Аминокислоты глицин и пролин — редки в обычном рационе, необходимы для суставов и кишечника.
- Глюкозамин и хондроитин — восстанавливают хрящевую ткань.
- Минералы: кальций, магний, фосфор, калий, железо, цинк, медь, марганец.
Лучшие кости для приготовления: бараньи голени, говяжьи хвосты и суставы, куриные лапы и спинки. Главное — наличие хрящей и соединительной ткани, именно они дают коллаген. Кости без хрящей дадут "пустой" отвар.
Правила приготовления:
- Залейте кости холодной фильтрованной водой.
- Добавьте 1–2 ст. ложки яблочного уксуса или лимона на 4 л воды — кислота помогает извлечь минералы.
- Оставьте на 1 час при комнатной температуре.
- Доведите до кипения, снимите пену.
- Убавьте огонь до минимума.
- Варите 12–24 часа (куриный — минимум 6–8 часов).
- Процедите, отделите мясо от костей, верните мясо обратно.
Приготовление бульона часто сопровождается ошибками: кипячение на сильном огне — бульон мутнеет и горчит, соль в начале варки — солите за 1–2 часа до окончания, не снять пену и жир — появится горечь, использование костей без хрящей — не получите нужной питательной ценности.
Пить — есть костный бульон лучше начинать со 100 мл в день, наблюдая за переносимостью и состоянием желудочно-кишечного тракта. Стандартная порция 1 стакан (200–250 мл) в день. Лучше утром натощак, за 20–30 минут до завтрака, либо между приёмами пищи. При насыщенном вкусе разбавляйте водой 1:1. Ощутимый результат вы заметите через 2–4 недели ежедневного приёма:
- Увлажнение кожи.
- Уменьшение утренней скованности суставов.
- Исчезновение тяжести в животе.
Бульон — не лекарство, например, при артрозе или воспалении кишечника он облегчит состояние, но не вылечит. Самый быстрый эффект (3–5 дней) — при восстановлении после болезней или отравлений. Также есть случаи, когда не стоит вводить в рацион этот продукт:
- Аллергия на животный белок.
- Тяжёлые болезни печени и желчевыводящих путей.
- Подагра и мочекаменная болезнь (много пуринов).
"Костный бульон — ценный продукт, но не лекарство. При правильном приготовлении и употреблении он поддержит суставы, кишечник и иммунитет. При хронических болезнях — проконсультируйтесь с врачом", — подвела итог врач-терапевт и нутрициолог цифровой клиники ВСК Кулакова Ксения.