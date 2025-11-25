Директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев погиб в массовом ДТП

25.11.2025 08:23 Читали 10

Директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает учебное учреждение.

Николай Мальцев стал директором СаМеК 11 сентября 2023 года. "Он внес значительный вклад в развитие колледжа, творчески подходил к решению поставленных задач, находил реальные решения для улучшения материальной базы, внедрял новые формы организации труда. Коллеги знали его как требовательного, но чуткого и справедливого руководителя", - говорят о Николае Мальцеве сотрудники колледжа.

Трагедия произошла 21 ноября. Речь идет о массовом ДТП на трассе Самара - Большая Черниговка. Там столкнулись Kia Rio, Lada Granta и Lada Priora. В результате погибли два человека, еще трое пострадали.