Ночью в Отрадном произошел крупный пожар в автосервисе

В 7:21 пожар ликвидирован на площади 400 кв. м силами 42 спасателей и 14 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
В четверг, 20 ноября, в 2:11 в МЧС поступило сообщение о пожаре в автосервисе на ул. Железнодорожной в Отрадном.
В 7:21 пожар ликвидирован на площади 400 кв. м силами 42 спасателей и 14 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.