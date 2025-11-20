Ночью в Отрадном произошел крупный пожар в автосервисе

В четверг, 20 ноября, в 2:11 в МЧС поступило сообщение о пожаре в автосервисе на ул. Железнодорожной в Отрадном.