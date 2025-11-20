В Самаре будут судить насильника, напавшего на 17-летнюю девушку

20.11.2025 08:26 Читали 12

В Самаре отправили в суд уголовное дело 30-летнего жителя соседнего региона, обвиняемого в насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 29 июля 2025 г. около заброшенных домов в Кировском районе преступник встретил незнакомую 17-летнюю девушку. Угрожая, он завел жертву в заброшенный дом и совершил "насильственные действия сексуального характера", а затем отпустил и поджег здание, чтобы скрыть следы преступления.

Девушка убежала, рассказала обо всем родителям и правоохранителям. При этом она не смогла разглядеть и запомнить подозреваемого, так как он завязал на голове майку и спрятал лицо.

В течение суток полицейские обошли более 100 торговых точек, так как у насильника был с собой алкоголь. В итоге выйти на след преступника все же удалось. Подозреваемым оказался мужчина из соседнего региона. Он приехал в Самару для лечения от наркозависимости. Задержали его в клинике. На допросе подозреваемый признал вину.