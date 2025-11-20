Юнион и FriendAdd первыми в России объединят ATS и реферальную систему

20.11.2025 09:50 Читали 11

Российский вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) и компания Nova Software заключили партнерское соглашение о технологической интеграции HR-системы "Юнион" с системой реферального рекрутмента FriendAdd. Партнерство позволит сократить текучесть кадров в компаниях на 70%.

Пользователям Юнион будет доступно решение для привлечения качественных кандидатов через внутренние рекомендации. FriendAdd автоматизирует работу с реферальным каналом, включая сбор и проверку кандидатов, расчёт бонусов и аналитику вовлечённости сотрудников. HR-специалисты смогут взаимодействовать с данными новых кандидатов в едином интерфейсе и без ручных операций.

Обновленная платформа уже используется в крупном трейд-маркетинговом агентстве Open Group. С помощью нее удалось уменьшить расходы на подбор персонала на 30%, ускорить закрытие вакансий с 14 до 6 дней и увеличить долю найма по реферальным программам в 3,5 раза.

"Совместный проект FriendAdd и Юнион станет первым решением на российском рынке, объединяющим ATS и реферальную систему в единый продукт. Такое взаимодействие позволит компаниям не только автоматизировать процесс подбора, но и сделать каждого сотрудника активным участником рекрутмента, предоставив удобную и доступную для каждого систему", — заявил коммерческий директор HR-системы "Юнион" Максим Корниенко.

"Наше сотрудничество создаёт уникальный союз инноваций в сфере автоматизации подбора и реферального рекрутмента. Интеграция решений позволяет объединить различные HR-инструменты в единую экосистему, где процессы рекрутмента становятся прозрачными, измеримыми и управляемыми на основе данных. Это шаг к новому стандарту эффективности найма — с меньшими затратами, высоким качеством подбора и устойчивым снижением текучести кадров", — отметил директор по развитию FriendAdd Иосиф Панасюк.