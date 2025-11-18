16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Глава ИТ-холдинга Т1: доверенные среды разработки и репозиторий открытого ПО — определяющие факторы защищенности КИИ

Читали 4

Развитие доверенных ИТ-сред и репозиториев открытого ПО, а также безопасных ПАКов становится ключевым направлением в укреплении кибербезопасности и повышении технологической независимости страны. Об этом заявил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

По словам Дмитрия Харитонова, бизнес сегодня не может полностью отказаться от использования решений на базе открытого кода, поэтому необходимо выстроить производственный процесс, который нивелирует все риски и гарантирует надежность создаваемых решений. И наиболее перспективным подходом к обеспечению безопасности критически важных систем организаций в этом ключе является создание доверенной среды разработки. Такая среда включает целый комплекс инструментов — от автоматизированных систем сканирования и статического анализа кода до инструментов шифрования и отслеживания изменений в исходных сборках. По словам спикера, это позволяет вовремя выявлять уязвимости, повышать устойчивость промышленных контуров и обеспечивать соответствие требованиям регуляторов.

Другое стратегическое направление — создание доверенных репозиториев открытого ПО. Как считает Харитонов, они позволят бизнесу отказаться от дублирования трудоемких проверок и тестирования. "Формируя общую экосистему доверенных библиотек, мы создаем прозрачность технологического стека каждого ИТ-решения и ускоряем переход на безопасное, суверенное ПО", — подчеркнул он. Формирование таких репозиториев станет механизмом для быстрой и прозрачной проверки технологий по трем ключевым критериям: техническому, юридическому и операционному. Это обеспечит безопасность и предсказуемость жизненного цикла ПО, что особенно важно для субъектов КИИ.

Не менее важно сфокусироваться и на развитии суверенных безопасных ПАКов, в том числе для задач промышленной автоматизации и внедрения искусственного интеллекта. К примеру, доверенные ПАКи, в которых вычислительные мощности сочетаются с ИИ-платформами, способны обеспечить создание, обучение и эксплуатацию ИИ-моделей в замкнутом периметре предприятия, без передачи данных вовне. Т1 уже создал такой ПАК, что позволило холдингу выйти в новый сегмент рынка. При этом важную роль здесь играет поддержка со стороны государства. Такие меры, как офсетные контракты, действительно помогут продвигать отечественные технологии.

Глава Т1 при этом отметил, что потенциал российских ПАКов выходит далеко за пределы внутреннего рынка. К примеру, китайские производители проявляют к ним интерес, а также к другим инженерным решениям отечественных разработчиков — речь идет о CAD/CAE-комплексах. По словам Харитонова, важным принципом развития современной экономики является желание стран контролировать внедряемые технологии. И именно это объединяет Россию со странами БРИКС и дружественными государствами, позволяя кооперироваться и реализовывать проекты внедрения на внешних рынках.

Версия для печати

Новости

Назад. 18 ноября 2025
Глава ИТ-холдинга Т1: доверенные среды разработки и репозиторий открытого ПО — определяющие факторы защищенности КИИ

В России и мире

Авито и Национальный совет по корпоративному волонтерству заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения о сотрудничестве между Авито и Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) прошло в рамках XIV московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". Подписи в соглашении поставили Анна Долгова, руководитель по административным вопросам Авито, и председатель НСКВ Ирина Жукова.

Мотивирующая атмосфера: как выглядит ИТ-лаборатория "РЕД СОФТ"

Открытие ИТ-лаборатории стало результатом успешного многолетнего сотрудничества Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и компании "РЕД СОФТ". Университет в 2022 году принял стратегию перевода своей ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО в рамках программы импортозамещения.

Культура и стиль

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Люди

«Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

Иван Кашицин закончил бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная техника» в 2025 году. Сейчас работает системным аналитиком в ИТ-компании и в свободное время занимается разработкой мобильного приложения для университета с командой студентов-энтузиастов. Он поделился своим мнением о том, что значит быт программистом сегодня. Публикуем его авторскую колонку.

Михаил Копашенко: "Основы кибербезопасности должны соблюдать все"

Кибербезопасность - это ответственность каждого сотрудника компании. Мы поговорили с инженером кафедры информационной безопасности Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Михаилом Копашенко. Он объяснил, почему разработчикам нельзя игнорировать базовые правила защиты данных и как один слабый пароль может привести к масштабному взлому. Выяснили, как создать надежный пароль, зачем нужна двухфакторная аутентификация и почему опасно отключать запрос пароля для sudo.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

Он и она