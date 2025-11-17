Вероника Еликова, Т1: "Задача ИТ-компаний — дополнить вузовскую подготовку теми компетенциями, которые реально нужны в работе"

17.11.2025 16:10 Читали 12

Тесная работа бизнеса и университетов становится базовым условием подготовки ИТ-кадров нового поколения. Она позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и держать контакт "на кончиках пальцев". О том, как выстраивать такую работу, рассказала Вероника Еликова, директор по управлению персоналом Т1 Иннотех.

Сегодня на одну ИТ-вакансию в среднем приходится 18,6 резюме junior-специалистов. У кадров более высокого грейда конкуренция заметно меньше: у "мидлов" — 14,7, тогда как у "синьоров" — всего 3. Несмотря на то что университетское образование — это фундамент, без которого любому ИТ-специалисту невозможно двигаться дальше, серьезной проблемой остается отсутствие практических навыков.

Поэтому, считает Вероника Еликова, сотрудничество компаний и вузов должно строиться так, чтобы усиливать практическую составляющую обучения, а не заменять ее фундаментальную основу. "При взаимодействии с вузами Т1 активно привлекает собственных преподавателей и экспертов, которые помогают совершенствовать учебные планы. Холдинг также проводит мастер-классы, вебинары, хакатоны, лекции — все, что добавляет университетским образовательным программам реальной практической ценности. Кроме того, мы внедряем в процесс обучения свои ИТ-решения. Например, платформу разработки "Сфера", которая позволяет студентам работать с реальными инструментами", — подчеркнула Вероника.

Эксперт также отметила, что участие ИТ-компаний в формировании будущего кадрового резерва не должно ограничиваться исключительно работой с вузами. Среди эффективных инструментов, которые дополняют университетскую базу и помогают студентам быстрее войти в профессию, Вероника Еликова также выделила стажировки и различные образовательные проекты.

"Например, Т1 уже второй год реализует такой практико-ориентированный проект. В этом году порядка 1,5 тысяч студентов приняли в нем участие: месяц они учились дистанционно, месяц работали в командах над собственными кейсами нашего холдинга. Финал прошел очно в трех регионах. В итоге это было полезно и ребятам, и нам: свежий, незамыленный взгляд дал отличные результаты. Другой наш образовательный проект помогает "дотюнинговать" фундаментальное образование под реальные задачи бизнеса. Ребята проходят обучение, после мы проводим тестирования и собеседования и принимаем их на работу в Т1. В результате подобные проекты ИТ-компаний помогают студентам намного быстрее начать свой карьерный путь в ИТ", — поделилась эксперт.