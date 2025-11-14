Сборная Самарской области - победитель первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги

14.11.2025 12:17 Читали 1

В столице Республики Марий Эл завершились соревнования первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги сезона 2025/2026.

Победу в турнире одержала сборная Самарской области, в состав которой вошли игроки команд "ЦСК ВВС-следж" и "Лады-следж" - ветераны специальной военной операции, в том числе выпускник "Школы героев" (программа реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской - "Время героев"), куратор министерства спорта региона Владислав Пашутин.

С 10 по 13 ноября на льду крупнейшей арены региона - ледового дворца "Марий Эл" - за звание сильнейших боролись шесть команд в дивизионе 2-2. Сборная Самарской области, дебютант Лиги, продемонстрировала выдающуюся игру и несокрушимый дух, не пропустив ни одной шайбы на протяжении всего турнира.

Участники этапа:

Сборная Самарской области

"Сияжар" (Саранск)

"Ратник" (Йошкар-Ола)

"Дизель" (Пенза)

"Штурм" (Нижегородская область)

"Кодар" (Забайкальский край)

В групповом этапе сборная Самарской области в борьбе с командой "Ратник" (Йошкар-Ола) победила со счетом 8:0, а с ребятами из команды "Кодар" (Забайкальский край) - 6:0.

В полуфинале наши ребята сыграли со счетом 1:0 (по буллитам) с нижегородским "Штурмом". В финале одержали уверенную победу над "Сияжаром" - 6:0.

Самым ценным игроком турнира был признан хоккеист сборной Самарской области Сергей Артищев.

Самарская область является пионером в системном развитии адаптивного спорта. Регион стал первым в России, где на базе профессиональных хоккейных клубов "Лада" и ЦСК ВВС были созданы сразу две следж-хоккейные команды для ветеранов СВО. Кроме того, в Самаре был открыт первый в стране региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта, который в рамках форума "Россия - спортивная держава" лично посетил президент России Владимир Путин.