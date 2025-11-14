16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Иноагента Светлану Пеунову заочно приговорили к восьми годам колонии

Читали 7

Нефтегорский районный суд Самарской области заочно вынес приговор Светлане Ладе-Русь (Пеуновой), внесенной в реестр иноагентов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ее признали виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ ("Создание НКО, посягающей на личность и права граждан"), ч. ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Напомним, в 2012 и в 2016 гг. Пеунова учредила НКО, которые позиционировались как центр народной медицины и политическая партия. По сути же они являлись деструктивными общинами, в которых склоняли людей к отказу от исполнения гражданских обязанностей.

Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. В своем доме в с. Бариновка Нефтегорского района она с 2006 г. организовывала ежедневные обязательные обряды и церемонии, навязывала свое вероучение. Прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные". Так, потерпевших обманом лишили автомобиля Nissan Qashqai и офисного помещения.

Позже под следствие подпали и "помощники" Пеуновой. Ранее обвинительный приговор выносили, в частности, соратнице Пеуновой Марине Герасимовой. Последнюю обвиняли в крупном мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и участии в некоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан.

В 2023 г. Пеунову признали иностранным агентом и объявили в международный розыск. Теперь суд назначил ей восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 ноября 2025
Иноагента Светлану Пеунову заочно приговорили к 8 годам колонии
Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары
ИТ-холдинг Т1: Реальный сектор выбирает ИИ из-за экономии
ИТ-холдинг Т1: Есть три сценария работы с большими данными и ИИ
Сборная Самарской области - победитель первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги
В Самаре ввели карантин по бешенству

В России и мире

"Северсталь" на "Металл-Экспо"2025": новые форматы партнерства, технологии и продуктовые решения

На выставке "Металл-Экспо"2025" в Санкт-Петербурге "Северсталь" представила клиентам и партнёрам новые форматы партнерства, новые форматы партнерства, технологии и продуктовые решения.

Авито Работа: промышленность стала лидером рейтинга вакансий с переобучением

Одним из ключевых трендов найма в России становится переобучение специалистов. Среди отраслей лидером по росту вакансий с переобучением в III квартале 2025 года стала промышленность. Работодатели в этой отрасли предлагали вакансии с переобучением в два раза чаще (+111%), чем годом ранее, а средняя предлагаемая зарплата составила 72 395 руб/мес. Об этом и других трендах найма на HR-Форуме РБК во время сессии: "Подбор и найм: благодаря или вопреки" рассказала Анна Осьмак, руководитель направления по развитию ключевых клиентов Авито Работы.

Культура и стиль

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Люди

Максим Гусаров, студент ПГУТИ: "Промышленные предприятия активно внедряют в свою работу VR и AR-системы"

Как ИТ-продукты оптимизируют работу промышленных предприятий? Используется ли при этом отечественное ПО? Об этом мы поговорили со студентом-магистрантом Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Максимом Гусаровым.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

Он и она