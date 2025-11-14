Иноагента Светлану Пеунову заочно приговорили к восьми годам колонии

14.11.2025 17:16 Читали 7

Нефтегорский районный суд Самарской области заочно вынес приговор Светлане Ладе-Русь (Пеуновой), внесенной в реестр иноагентов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ее признали виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ ("Создание НКО, посягающей на личность и права граждан"), ч. ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Напомним, в 2012 и в 2016 гг. Пеунова учредила НКО, которые позиционировались как центр народной медицины и политическая партия. По сути же они являлись деструктивными общинами, в которых склоняли людей к отказу от исполнения гражданских обязанностей.

Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. В своем доме в с. Бариновка Нефтегорского района она с 2006 г. организовывала ежедневные обязательные обряды и церемонии, навязывала свое вероучение. Прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные". Так, потерпевших обманом лишили автомобиля Nissan Qashqai и офисного помещения.

Позже под следствие подпали и "помощники" Пеуновой. Ранее обвинительный приговор выносили, в частности, соратнице Пеуновой Марине Герасимовой. Последнюю обвиняли в крупном мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и участии в некоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан.

В 2023 г. Пеунову признали иностранным агентом и объявили в международный розыск. Теперь суд назначил ей восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.