Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

Создание платных парковок вдоль улиц Самары обсуждают еще с 2014 года. Изначально планировалось организовать только 3790 мест в центре, но в 2020 году их число решили увеличить до 11 870 мест и расширить географию до таких загруженных городских магистралей, как ул. Гагарина, Победы, Мичурина и т. д. Базовый тариф тогда рассчитали на уровне 45 рублей за 1 час.

Организацию платных парковок заморозили в 2021 году из-за отсутствия развитой транспортной инфраструктуры. Однако после смены руководства региона и города начались некоторые подвижки. Администрация Самары провела работу над корректировкой документов — порядка создания платных парковок и методики расчета платы. Также был анонсирован пилотный проект. Первые платные парковки планировали сделать летом 2025 года на участке Волжского проспекта от улицы Максима Горького до Полевой, но это так и не произошло.

Однако уже в ноябре 2025 года мэр Самары Иван Носков объявил новые сроки реализации пилотного проекта. По его словам, первые платные парковки появятся вдоль улицы Максима Горького (от Комсомольской до Вилоновской) и Волжского проспекта (от Вилоновской до Лесной) с 2026 года. Дептранс рассчитал тариф, по которому они будут работать.

Согласно проекту постановления, размер платы за пользование парковкой предлагается установить в размере 80 рублей в час, то есть почти в 2 раза больше, чем планировалось ранее. С другой стороны, с момента последнего расчета тарифа прошло уже 5 лет. В ночные часы, в выходные и праздничные дни плата за парковку взиматься не будет. Планируется создание абонементов.

Также чиновники решили сократить число платных парковочных мест. На участке улицы Максима Горького их будет 156:

  • от Комсомольской до Пионерской — 15;
  • от Пионерской до Льва Толстого — 104;
  • от Красноармейской до Вилоновской — 37.

На Волжском проспекте планируют оборудовать 130 платных парковочных мест:

  • от Вилоновской до Полевой — 100;
  • от Полевой до Лесной — 30.

Непосредственно места для стоянок машин власти решили делать за счет средств городского бюджета. Оператором платных парковок может стать как муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения", так и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, "отобранные на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ". Он будет отвечать за содержание и обслуживание площадок и оборудования, организацию движения, контроль за внесением платы.

