ИТ-холдинг Т1: Реальный сектор выбирает ИИ из-за экономии

Топ ключевых причин, по которым российские промышленные лидеры выбирают ИИ, возглавляет снижение производственных затрат. С помощью ИИ компания может сэкономить 15–35% расходов. Еще одна статья финансовой оптимизации — уменьшение простоев оборудования: предприятия, внедрившие ИИ-сервисы, отмечают сокращение незапланированных остановок на 30–55%. Об этом на Форуме Будущего рассказал Константин Исаков, ведущий эксперт бизнес-консалтинга Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1).

По словам Константина Исакова, темпы роста ИИ-рынка в России на треть превышают глобальные показатели. По экспертным прогнозам, 2025 год отечественные разработчики закончат с 45-процентным увеличением выручки, в то время как в мире прирост составит около 30%. Доля российских компаний, использующих технологии искусственного интеллекта в операционной деятельности, достигла 74%, и в управленческих процессах — 56%.

В промышленности, где объем данных растет экспоненциально, традиционные подходы к автоматизации уже недостаточны. "ИИ применяется на всех этапах — от подготовки технической документации до сертификации изделий. Это ускоряет процессы и минимизирует человеческий фактор, что критически важно для стабильного качества", — отметил Исаков.

Ключевая задача разработчиков — создание масштабируемых и точных моделей, способных прогнозировать сбои, предотвращать поломки и простои. Такой подход переводит управление качеством из разряда контроля в область активного предсказания рисков. Технологии машинного обучения, анализа больших данных и компьютерного зрения уже помогают выявлять дефекты на ранних стадиях и предотвращать остановку производственных линий или эксплуатацию оборудования. В условиях перехода производителей оборудования и машин к контрактам жизненного цикла эта задача имеет особую важность и актуальность.

"Интеллектуальные технологии — это уже не просто инструмент. Это стратегическая основа для снижения рисков, повышения эффективности и ускоренного вывода продукта на рынок", — подытожил эксперт.

14 ноября 2025
Количество языков программирования постоянно растет. По данным профильных изданий, их число уже приближается к 10 тысячам. Однако широкое распространение получают не все, а те, что соответствуют запросу быстрорастущих отраслей IT-индустрии, среди которых — искусственный интеллект, веб-разработка, мобильные приложения и облачные технологии. Совместно с и. о. заведующего кафедрой программной инженерии ПГУТИ Игорем Макаровым и его ассистентом Артемом Баженовым мы составили обзор самых востребованных на рынке языков программирования и фреймворков.

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Как ИТ-продукты оптимизируют работу промышленных предприятий? Используется ли при этом отечественное ПО? Об этом мы поговорили со студентом-магистрантом Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Максимом Гусаровым.

Учеба в вузе нужна не только для "корочки". В этом уверен преподаватель Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Владимир Осанов. Какие знания и практические навыки по ИТ-специальностям могут получить сегодня студенты этого вуза? Как в ПГУТИ организовано взаимодействие с компаниями-работодателями и какие возможности это открывает студентам для построения карьеры? Реально ли одновременно учиться и работать? Обо всем этом и не только Владимир Андреевич рассказал в интервью.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

