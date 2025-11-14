16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИТ-холдинг Т1: Есть три сценария работы с большими данными и ИИ

Читали 10

Для работы с большими данными и ИИ у российского бизнеса есть три сценария: обрабатывать информацию в доверенных средах, объединяться для совместных вычислений или инвестировать в гомоморфное шифрование. Детальный разбор каждой стратегии провел в рамках форума "Цифровые решения" Сергей Карпович, заместитель руководителя направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1).

Выступая на сессии "Инновации в конфиденциальности: новые инструменты для работы с большими данными", Сергей Карпович отметил стремительный рост рынка конфиденциальных вычислений. Если еще несколько лет назад его объем оценивался в несколько миллиардов рублей, то к 2030-м прогнозируется достижение отметки в 100 миллиардов. Рост обусловлен, прежде всего, возросшими требованиями к безопасности данных — эта тема стала приоритетной не только для российского, но и для мирового бизнеса. Динамика глобального рынка — плюс 25% ежегодно.

Компании увеличивают инвестиции в технологии защиты информации, к чему подталкивает ужесточающаяся регуляторика, и ищут новые подходы к обеспечению приватности. Предприятия больше не хотят предоставлять собственные данные для создания аналитических кейсов и моделей — напротив, участники рынка все чаще "суверенизируют" обработку клиентской информации.

Однако это сопряжено с рядом барьеров, в числе которых высокие инвестиционные затраты. По словам Сергея Карповича, серверные комплексы обойдутся в 15–20 миллионов рублей. Кроме того, для эксплуатации современных ИТ-решений необходима высококвалифицированная команда. Все это делает технологии конфиденциальных вычислений малодоступными, особенно для представителей МСП.

Сергей Карпович видит три возможных сценария, при которых компании всех размеров и форматов смогут эффективно работать с большими данными. Во-первых, перенос вычислений в доверенные облачные среды, в которых данные могут храниться и обрабатываться без прямого доступа операторов к содержимому.

Во-вторых, развитие технологий безопасных совместных вычислений (Secure Multi-Party Computation, SMPС). В этом случае несколько организаций, обладающих схожими данными, могут совместно формировать аналитические модели, не раскрывая исходные данные друг другу. В банковском секторе подобные технологии уже применяются для построения коллективных моделей рисков и совместного анализа информации при обмене ключами шифрования. Распределенное хранение фрагментов ключей у разных владельцев позволяет обеспечить высокий уровень защиты: только совместное использование всей совокупности ключей дает возможность расшифровки данных при необходимости.

Третье перспективное направление — гомоморфное шифрование, позволяющее производить вычисления внутри зашифрованных массивов данных. Хотя подобные технологии пока далеки от зрелости из-за сложности самой процедуры шифрования и последующей расшифровки, опыт их применения уже есть — например, в решениях для электронного голосования и при обработке информации с новых устройств.

"Уже в ближайшие два года технология конфиденциальных вычислений станет одной из ключевых, формирующих новый технологический уклад. Анализ преимуществ и ограничений различных технологий показывает, что они дополняют друг друга и подходят для решения специфических задач. Ключевая задача участников рынка — адекватно оценивать применимость каждого подхода и выбирать наиболее эффективное решение для наилучшей защиты, анализа и использования данных", — уверен Сергей Карпович.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 ноября 2025
ИТ-холдинг Т1: Реальный сектор выбирает ИИ из-за экономии
ИТ-холдинг Т1: Есть три сценария работы с большими данными и ИИ

В России и мире

С прицелом на базу и ИИ: какие языки программирования востребованы на рынке

Количество языков программирования постоянно растет. По данным профильных изданий, их число уже приближается к 10 тысячам. Однако широкое распространение получают не все, а те, что соответствуют запросу быстрорастущих отраслей IT-индустрии, среди которых — искусственный интеллект, веб-разработка, мобильные приложения и облачные технологии. Совместно с и. о. заведующего кафедрой программной инженерии ПГУТИ Игорем Макаровым и его ассистентом Артемом Баженовым мы составили обзор самых востребованных на рынке языков программирования и фреймворков.

Культура и стиль

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Люди

Максим Гусаров, студент ПГУТИ: "Промышленные предприятия активно внедряют в свою работу VR и AR-системы"

Как ИТ-продукты оптимизируют работу промышленных предприятий? Используется ли при этом отечественное ПО? Об этом мы поговорили со студентом-магистрантом Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Максимом Гусаровым.

Владимир Осанов, преподаватель ПГУТИ: "Одна из задач будущего ИТ-специалиста - постоянно быть в центре событий отрасли, совершенствоваться и изучать новое"

Учеба в вузе нужна не только для "корочки". В этом уверен преподаватель Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Владимир Осанов. Какие знания и практические навыки по ИТ-специальностям могут получить сегодня студенты этого вуза? Как в ПГУТИ организовано взаимодействие с компаниями-работодателями и какие возможности это открывает студентам для построения карьеры? Реально ли одновременно учиться и работать? Обо всем этом и не только Владимир Андреевич рассказал в интервью.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она