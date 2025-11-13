16+
Промышленный районный суд Самары перешел к прениям по делу о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, государственный обвинитель запросил для фигурантов до 11 лет заключения, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

"Одному (обвиняемому — ИФ) — 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии (поскольку несовершеннолетний), Мусорову — 9,5 года и Бохирову — 11 лет в колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год", — уточнил собеседник агентства.

Напомним, вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове.

По факту происшествия было возбуждено дело о хулиганстве. Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия фигурантов на более тяжкую статью — покушение на убийство.

На данный момент Бохирову вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. п. "б, д, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 3 ст. 30, п. п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений). Мусуров обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 3 ст. 30, п. п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Несовершеннолетнему обвиняемому инкриминируется п. "а" ч. 1 и ч. 2 ст. 213 (хулиганство), а также ч. 3 ст. 30, п. п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

На заседании 30 июля Бохиров и Мусоров частично согласились с предъявленными обвинениями, несовершеннолетний фигурант вину не признал.

13 ноября 2025
Прокурор запросил от 6,5 до 11 лет напавшим на депутата Матвеева
