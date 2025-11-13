С обвиненного в насилии над дочерью полицейского сняли подозрения

16+
В отношении задержанного 22 ноября 2024 г. в Самаре заместителя начальника отдела линейного управления МВД России на транспорте Николая Потапова прекращено уголовное преследование. Об этом сообщил его адвокат Иван Маслак.

Напомним, полицейского обвиняли в доведении до самоубийства своей 12-летней дочери и насильственных действиях сексуального характера в отношении нее. Сначала полицейского арестовали. Но позже его перевели под домашний арест. Полицейский настаивал на невиновности. В итоге уголовное дело прекратили в связи с отсутствием в его действиях составов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 110, п. "б" ч. 4 ст 132 УК РФ.

Как пояснил защитник Потапова адвокат Иван Маслак, расследование шло почти год. Был проведен целый ряд экспертиз, допрошено огромное количество свидетелей. Но ни одного доказательства, которое могло бы подтвердить первоначальную версию следствия, получено не было.

"Потапову Николаю Ивановичу, несмотря на то, что никаких действий, указанных в версии обвинения, им не совершалось, пришлось пройти трудное испытание, связанное, во-первых, с потерей дочери, во-вторых, в связи с началом уголовного преследования в результате которого он не имел возможности проститься со своим ребенком. Он также провел месяц в СИЗО и семь месяцев под иными мерами пресечения", — рассказал Иван Маслак.

Как говорит защитник, сейчас Потапов восстановлен на службе и намерен подать документы для его реабилитации.

