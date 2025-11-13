ХК "Лада" в гостевом матче проиграл "Металлургу"

13.11.2025 10:23 Читали 6

В среду, 12 ноября, ХК "Лада" проиграл "Металлургу", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд состоялась в Магнитогорске.

На второй минуте защитник "Металлурга" Валерий Орехов открыл счет, завершив точным броском быструю атаку своей команды. На четвертой минуте Ткачев реализовал выход один на один и удвоил преимущество уральцев. На 11-й минуте Кирилл Жуков бросил, а Андрей Чивилев добил шайбу, отбитую голкипером. На 15-й минуте "Лада" организовала контратаку "2 против 1", и Чивилев оформил дубль. На 34-й минуте счет своим голам за "Ладу" открыл Антон Бурдасов: форвард волжан реализовал большинство броском сходу. На 39-й минуте Кирилл Жуков получил пятиминутное удаление, а хозяева — возможность пять минут поиграть в большинстве, и до перерыва соперники успели по разу огорчить друг друга. Сначала Никита Сетдиков убежал к воротам Александра Смолина, и, хотя с его броском голкипер хозяев справился, подоспевший Евгений Грошев вывел "Ладу" вперед. А затем Даниил Вовченко сократил счет. На 41-й минуте после выигранного хозяевами вбрасывания Робин Пресс сравнял счет. На 46-й минуте Ткачев оформил дубль, реализовав большинство. На последней минуте Канцеров поразил пустые ворота, оформив дубль и установив окончательный счет. 6:4, победа "Металлурга".