В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Предельный тариф для ПАО "Т Плюс", которое обслуживает большую часть домов Самары, увеличат с 4958,15 до 5612,71-5 617,87 руб. за 1 Гкал (в зависимости от номера системы теплоснабжения). Аналогичные расценки планируются еще для нескольких компаний. Посмотрите полный список.
В Новокуйбышевске предельный тариф для ПАО "Т Плюс увеличат с 5027,34 до 5695,75 руб. за 1 Гкал. Посмотрите расценки для других организаций.
Для Тольятти планируют установить следующие тарифы:
А это расценки для Сызрани:
Представители комитета пояснили, что установление предельного уровня цен ограничивает увеличение тарифов. Расценки для населения будут утверждены соглашениями, заключенными между теплоснабжающими организациями и муниципальными властями.
Метод альткотельной предусматривает переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установке только предельного (максимального) уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. При этом предельная цена определяется не исходя из затрат поставщиков, а исходя из стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника "тепла", работающего на основе лучших доступных технологий (цена "альтернативной котельной").