В Самарской области грузовой поезд раздавил легковушку

В ночь на понедельник, 10 ноября, на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино Куйбышевской железной дороги водитель за рулем ВАЗ-2114 выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом №3601, следовавшим по маршруту Кинель - Жигулевское Море. ‌‎Об этом сообщает пресс-служба КбшЖД.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.‌‎ Судя по фото с места происшествия, машина была практически полностью раздавлена и оказалась под железнодорожной платформой.

Водитель погиб. Чтобы достать его из машины, вызвали Поисково-спасательный отряд Самарской области. Спасатели деблокировали погибшего с помощью гидравлического инструмента и передали его правоохранителям.

"Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение других поездов происшествие не повлияло", - отмечается в сообщении.

На место происшествия выехали Куйбышевский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.