ХК "Лада" обыграл "Салавата Юлаева" - 5:3

10.11.2025 21:01 Читали 9

В очередном матче "Лада" в гостях противостояла "Салавату Юлаеву".

На девятой минуте Андрей Обидин в меньшинстве вывел "Ладу" вперед: форвард тольяттинцев воспользовался ошибкой хозяев на своей синей линии, и, убежав один на один с голкипером уфимцев, не оставил шансов вратарю.

На последней минуте стартового периода соперники обменялись заброшенными шайбами. Сначала Никита Михайлов в большинстве увеличил преимущество волжан, подставив клюшку под бросок Антона Бурдасова. А затем Джек Родуолд отыграл одну шайбу, добив шайбу после броска партнера по команде.

На 29-й минуте Григорий Панин сравнял счет — хозяева вновь преуспели на добивании. На 31-й минуте Никита Сетдиков точной передачей нашел Мака Холлоуэлла, и канадский защитник "Лады" броском из левого круга вбрасывания открыл счет своим голам за "Ладу". На 51-й минуте уфимцы сравняли счет: Егор Сучков подправил шайбу, брошенную Алексеем Василевским.

В концовке сначала "Лада" не реализовала четырехминутное удаление у хозяев, а затем Андрей Чивилев, отбывший двухминутное наказание, организовал победную шайбу "Лады": он выкатился один на один с Семеном Вязовым, и, хотя переиграть его не смог, отдало пас на Михайлова, который оформил дубль.

В оставшееся время Кирилл Жуков поразил пустые ворота хозяев, набрав первое очко в КХЛ и установив окончательный счет. 5:3, победа "Лады