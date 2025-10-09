16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Студенты выиграли 600 тыс. рублей на хакатоне в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился хакатон для ИТ-специалистов в рамках конференции "Импульс T1". В соревнованиях приняли участие более 270 студентов со всей страны. Мероприятие стало частью серии хакатонов в пяти городах и прошло при поддержке 70 менторов и экспертов из разных компаний: Т1, Ростелеком X5 Tech, Университет Иннополис и другие. Общий призовой фонд серии хакатонов составляет 3,8 млн рублей, в Екатеринбурге команды-победители разделили 600 000 рублей.

В Екатеринбурге участники работали над двумя кейсами. Один из них был посвящен созданию инструмента, который автоматизирует визуализацию и поиск проблем при развертывании и использовании инфраструктуры. Второй кейс касался информационной безопасности и ставил перед командами необычную задачу — выступить в роли хакеров. Студентам нужно было разобраться в логике защитной системы веб-приложения и на её основе создать алгоритмы маскировки вредоносных запросов.

В решении первого кейса победу одержали студенты из УрФУ (Евгений Соловьев, Арсений Фурман и Данил Пичугин). На втором месте оказалась команда, состоящая также из студентов Уральского федерального университета (Дмитрий Грязнов, Кристина Грязнова, Кирилл Боршов, Равиль Камалиев и Александр Стихин). Третье место взяли студенты из МИРЭА и МГМСУ (Станислав Винокур, Евгений Винокур и Вилена Чернышева).

Лучшее решение для второго кейса представили студенты из Ульяновского государственного технического университета (Лев Элатомцев, Павел Григорьев, Дмитрий Кузнецов) и Университета Иннополис (Сергей Князькин, Айдар Мифтахов). Второе место завоевала команда из ЧелГУ: Александр Максимов, Евгений Попов, Игорь Колебин. Третье место заняли студенты из УрФУ: Кирилл Чибирев, Андрей Дремков, Максим Пасынков, Алексей Коуров.

Импульс Т1 — это серия ежегодных отраслевых конференций, который организует ИТ-холдинг Т1. Хакатоны стали важной частью форума и площадкой для обмена опытом и поиска нестандартных решений. Общий призовой фонд хакатонов составляет около 4 млн рублей.

09 октября 2025
Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

