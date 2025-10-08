Исследование Т1: Банки и страховые компании — лидеры по инвестициям в ИИ

16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Финансовый сектор занимает первое место в России по доле затрат на искусственный интеллект: инвестиции достигли 56,8 млрд рублей — это абсолютный рекорд для отечественного рынка. Об этом заявил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1 на форуме "Финополис-2025". По его словам, финтех первым перешел к стандартизации технологии, и в течение 2-3 лет здесь можно ожидать настоящей революции по внедрению отечественных решений.

Согласно масштабному исследованию "Пульс цифровизации" ИТ-холдинга Т1, охватившему почти 13 000 компаний финсектора, нейросетевые технологии выступают главным драйвером бизнес-инноваций для банков и страховых компаний. В отрасли уже широко распространены различные сценарии использования ИИ. Так, 84% компаний, внедривших ИИ, используют технологии обработки естественного языка — это чат-боты, голосовые помощники и автоматизированный анализ документов. Более 70% организаций применяют технологии компьютерного зрения, чаще всего — для биометрической идентификации и верификации документов.

Две трети игроков финансового рынка внедрили системы распознавания и синтеза речи, что позволяет автоматизировать работу контактных центров и ускорить обслуживание клиентов. В секторе активно развита ИИ-поддержка принятия решений — интеллектуальные помощники функционируют в 66% компаниях, внедривших ИИ.

Рост объема рынка ИИ-решений в финтехе опережает динамику других цифровых направлений и составляет 25% и более в год, а совокупный экономический эффект от AI-first подхода в течение ближайших 5 лет может обеспечить 1,9 трлн рублей прибыли для отрасли.

"ИИ — технология, способная существенно трансформировать целую отрасль. Активное внедрение генеративных моделей, автоматизация клиентских сервисов с помощью цифровых агентов, массовое применение нейросетей в скоринговых решениях и борьбе с мошенничеством, а также формирование полноценных интеллектуальных платформ уже меняют бизнес-процессы. В ближайшие два-три года мы прогнозируем существенный рост интереса к подобным решениям, созданным российскими вендорами. Уже сейчас наблюдается быстрый переход на отечественные ИИ-решения, особенно в области управления рисками и персонализированного обслуживания. По данным экспертов к 2027 году крупнейшие игроки рассчитывают довести долю импортозамещения таких технологий до 90%", — полагает Дмитрий Харитонов.

По словам Дмитрия Харитонова, ключевыми барьерами для внедрения искусственного интеллекта в финансовом секторе остаются нехватка квалифицированных специалистов, ограничения на использование публичных облачных сервисов в связи с регуляторными требованиями, а также дефицит вычислительных мощностей — прежде всего современных GPU-ресурсов.

Наиболее острой проблемой эксперты называют именно кадровый дефицит: 91% российских банков отмечают трудности с наймом сотрудников senior-уровня в областях data science, машинного обучения и сопровождения ИИ-платформ. Также сложности возникают при поиске специалистов новых направлений: ML- и data-инженеры, архитекторы и prompt-инженеры.

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

