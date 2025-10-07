ВТБ продемонстрировал работу российского банкомата с повышенной криптозащитой

16+
ВТБ продемонстрирует работу новейшего банкомата российского производства с повышенной криптографической защитой. Презентация пройдет в рамках форума "Финополис-2025". Банкоматы, произведенные по специальному заказу ВТБ, будут постепенно пополнять парк используемых устройств банка, заменяя зарубежные решения.

"Как один из крупнейших банков страны мы предъявляем повышенные требования к функционалу и безопасности банкоматов, с помощью которых мы оказываем услуги нашим клиентам. В ближайшее время банкоматы НОБЭКС начнут постепенно расширять парк устройств банка, по мере устаревания и вывода из эксплуатации действующих решений. Устройства отличаются повышенной криптографической защитой, которая разрабатывалась при непосредственном взаимодействии со специалистами ВТБ", — отметил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Банкоматы НОБЭКС имеют все необходимые сертификации Центрального банка Российской Федерации, а также внесены в реестр отечественной электроники Минпромторга РФ. Безопасность банкоматов обеспечивается тремя критически важными компонентами: системой оперативного обновления шаблонов валют для защиты от фальшивых купюр, российской ПИН-клавиатурой и единственным в России удостоверяющим центром для обеспечения криптографических стандартов устройств самообслуживания.

"Переход к использованию банкоматов российских производителей позволяет банку повышать уровень оказываемых услуг, усиливая собственную технологическую инфраструктуру. Для нас крайне важным является то, что банкомат работает на отечественном оборудовании, гарантом надежности которого является российский разработчик ЛАНИТ, и использует отечественное программное обеспечение от ведущего технологического партнера банка — ИТ-холдинга Т1", — добавил Вадим Кулик.

Банкоматы позволяют оказывать клиентам современный сервис: проводить операции снятия и внесения наличных с использованием QR-кода, карты, токена или смартфона, выбирать категории кешбэка, открывать вклады и накопительные счета, совершать сервисные операции, получать напоминания о предстоящих платежах.

"Обеспечение устойчивости денежного обращения в стране — одна из ключевых задач отечественной кредитно-финансовой системы. В этом контексте особое значение приобретает импортозамещение банковского оборудования российскими аналогами. Совместный проект ИТ-холдинга Т1 и компании "ЛАНИТ" по производству банкоматов — это прямой ответ на растущий запрос бизнеса на технологический суверенитет и последовательный переход к использованию отечественных технологических решений. Помимо снижения зависимости от иностранных поставщиков, локализация производства такого оборудования способна стать катализатором развития электронной промышленности и контрактного производства в России", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Новости

07 октября 2025
В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Люди

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она