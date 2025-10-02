"Акрон" в меньшинстве проиграл "Балтике" — 0:3

02.10.2025 09:10 Читали 6

В среду, 1 октября, в Калининграде, в матче пятого тура Кубка России "Акрон" крупно уступил "Балтике" — 0:3.

Хозяева вышли вперед на 33 минуте, после подачи Мурида с углового отличился Оффор — 1:0.

В середине второго тайма Йенне пробил с центра штрафной, Тереховский отразил мяч, а Гассама был первым на добивании и удвоил преимущество балтийцев — 2:0.

На 69 минуте тольяттинцы остались вдесятером, за грубый подкат вторую желтую получил Попенков.

Точку поставили хозяева на 4 минуте компенсированного времени. Йенне разогнал атаку по центру, отдал в штрафную на Ковалёва, которому после обводки не удалось нанести удар, однако мяч принял Тентон и с левой пробил в угол ворот — 0:3.

Следующую игру красно-черные проведут в Самаре 4 октября против "Зенита".