ФСБ задержала лидеров экстремистского объединения футбольных фанатов

02.10.2025 14:12 Читали 5

Сотрудники УФСБ по Самарской области совместно с коллегами из Куйбышевского межрайонного отдела СУ СКР по Самарской области пресекли противоправную деятельность трех лидеров неформального молодежного объединения футбольных фанатов "The Opposition Young Supporters" ("T.O.Y.S.") (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Движение в соответствии с решением Советского районного суда Самары от 11 апреля 2017 г. внесено в реестр организаций, признанных экстремистскими, а деятельность запрещена на территории РФ.

Как установили правоохранители, один из лидеров движения, 34-летний мужчина, был ранее судим за двойное убийство граждан РФ. Он и двое его подельников вербовали в ряды экстремистской организации новых членов.

"Также они занимались пропагандой экстремистской, в том числе нацистской символики", — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Двое задержанных на время расследования отправлены под арест, третий — под домашний арест. Оперативные мероприятия проводили при силовой поддержке сотрудников СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области. Также уточняется, что проведено более десятка обысков, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы.

По предварительным данным, свою деятельность вербовщики вели с 2022 года до момента их задержания. Для вербовки они применяли в том числе угрозы. Также во время расследования будет проверена информация, что задержанные вовлекали девушек в съемки стиле "вебкам".