В Самаре ожидают увеличения средней зарплаты до 200 тысяч рублей

02.10.2025 15:41 Читали 6

Разработчики Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года, проект которой выставили на обсуждение, представили прогноз роста зарплат населения. Цифры — внушительные.

Прогноз представлен в двух сценариях. По словам авторов документа, консервативный ориентирован на учет неблагоприятных глобальных и национальных тенденций, что ведет к замедлению темпов экономического роста, ослаблению инвестиционного потенциала и ухудшению демографических показателей, формируя риски социально-экономической стагнации города. Базовый сценарий формирует оптимистичную модель устойчивого роста, основанную на макроэкономической стабильности, расширении внутреннего спроса, динамичном развитии ключевых отраслей и активной инвестиционной политике

"В рамках консервативного сценария среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2036 году составит 174,3 тысяч рублей (темп роста к 2026 году — 184,2%), — указано в стратегии. — Согласно прогнозным значениям базового сценария, данный показатель увеличится в 2,1 раза и составит 201,1 тысячи рублей".

Общественные обсуждения проекта стратегии продлятся до 16 октября. Посмотрите инструкцию, куда можно направить свои замечания и пожелания.