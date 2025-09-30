Россельхозбанк представил свои продукты и услуги на XVII Поволжской агропромышленной выставке 2025

"В течение 25 лет с момента образования Россельхозбанк поддерживает аграриев Самарской области, ежегодно объемы льготного кредитования увеличиваются. На сегодняшний день Самарский филиал выдал агросектору более 16 млрд рублей, в том числе более 10 млрд льготных кредитных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост финансирования по льготной ставке составил 7%. Основная доля кредитования традиционно приходится на сезонно-полевые работы — более 14 млрд рублей, из которых 9,5 млрд рублей выделены на льготных условиях", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
Помимо традиционных банковских продуктов Россельхозбанк развивает различные цифровые сервисы для сельхозпроизводителей — шесть цифровых платформ на базе экосистемы Своё, помогающие аграриям наладить сбыт или приобрести продукцию, подобрать жилье на селе, подобрать обучение и стажировки в сфере сельского хозяйства, найти работу или сотрудников в АПК и многое другое.
Также для всех категорий физических и юридических лиц были представлены все виды банковских услуг: вклады, накопительные счета, дебетовые и кредитные карты.