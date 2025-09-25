Авито: цены на новые iPhone 16 в Самаре снизились более чем на 20%

25.09.2025 16:47 Читали 2

По случаю презентации нового iPhone 17 аналитики Авито изучили динамику продаж и стоимости предыдущих моделей. С начала года цены на новые iPhone 16 в Самаре показали снижение от 20% до 29%. Сильнее всего из пятерки лидеров подешевели iPhone 13 — на 33%.

Топ самых популярных в Самаре

В тройке самых востребованных смартфонов от Apple на Авито в Самаре есть две модели самого актуального поколения. Так, больше всего продаж (12%) из новых телефонов приходится на iPhone 16 Pro. В августе 2025 года их покупали в среднем за 83 000 рублей — это на 25% меньше, чем в январе этого года. На втором месте — модель iPhone 16 Pro Max с долей 10%. В среднем ее покупали за 93 000 рублей, что на 20% меньше, чем в начале года. Тройку лидеров замыкает iPhone 13 с долей 7%. Он в среднем обходился пользователям в 30 000 рублей, снизившись в цене на 33%.

Также в топ-5 по количеству продаж новых смартфонов вошли iPhone 16 и iPhone 15, а вот iPhone 16e и iPhone 16 Plus не вошли даже в десятку лидеров. iPhone 16 (на них пришлось 5% продаж) в среднем стоил 61 000 рублей и с января снизился в цене на 26%, а iPhone 15 (5% продаж) в среднем покупали за 52 000 рублей — они подешевели на 25%. Бюджетная модель последней линейки iPhone 16e в среднем обходилась в 47 000 рублей. Она вышла в феврале этого года и на старте продаж стоила от 78 000 рублей. А iPhone 16 Plus в среднем покупали за 70 000 рублей — с января цены снизились на 29%.