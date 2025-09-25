ИТ-холдинг Т1: нельзя откладывать внедрение ИИ в медицине

25.09.2025 16:41 Читали 1

"Массовая интеграция ИИ-сервисов способна значительно сократить время, которое врачи тратят на рутинные задачи", — заявил Сергей Карпович, заместитель руководителя направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1), на сессии "Роботизированные системы лечения и ИИ-навигация" на Форуме Kazan Digital Week. По его словам, активное внедрение современных ИИ-технологий в медицинские учреждения — ключ к быстрой экономической эффективности цифровизации и повышению качества медицинской помощи".

Сегодня медработники тратят до 50% времени на рутинные задачи: составление отчетов, ведение статистического учета, запись пациентов и другие административные процессы. При этом, по словам самих врачей, на оформление документации может уходить до 80% рабочего дня. Это снижает эффективность приёма пациентов и может влиять на качество диагностики и лечения. Ключевые тренды применения ИИ в медицине уже меняют ситуацию. Так, организации в сфере здравоохранения используют речевую аналитику, внедряют голосовых помощников и генеративный ИИ для обработки документов, а также интегрируют нейросети в бизнес-процессы медицинских учреждений.

Использование речевой аналитики и голосовых ассистентов в российских медучреждениях позволяет экономить врачам до 2 часов в день, тем самым за счет снижения объема ручной работы за компьютером увеличить время на работу с пациентами. В частности, Сергей Карпович отметил, что современные модели, способные распознавать и дифференцировать голоса, сокращают время на запись и заполнение протокола осмотра до 30 секунд, тогда как ранее этот процесс занимал около 5–7 минут. А применение RAG-сервисов — решений, объединяющих языковые модели с базой медицинских знаний, — позволяет генерировать формулировки, соответствующие клиническим рекомендациям. При этом такие ИИ-решения могут легко интегрироваться в уже существующий интерфейс медицинской информационной системы (МИС).

По словам спикера, также особенно остро стоит вопрос автоматизации медицинской документации и бизнес-процессов, в частности в организациях, работающих по системе ОМС. Ошибки в документах часто приводят к недополучению до 30% страховых выплат. Внедрение ИИ-ассистентов позволит автоматизировать проверку медицинской документации на соответствие нормативным актам и инструкциям, аналитику финансовой эффективности, прогнозирование плановых затрат и ключевых показателей деятельности.

"Искусственный интеллект — это важный этап развития медицинских технологий: нейросети помогают повысить качество оказания медицинских услуг, уже сегодня интеграция самых простых ИИ-решений показывает высокие результаты. Если сопротивляться массовому внедрению ИИ-технологий или откладывать изучение эффективных подходов к их применению, в будущем это приведет к цифровому технологическому отставанию и дополнительным финансовым вложениям. Поэтому важно двигаться в темпе развития ИИ, рассматривать его как надежного помощника и пользоваться этим инструментом", — подчеркнул Сергей Карпович.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта — это сложный и длительный процесс, который в среднем занимает около шести месяцев с момента постановки задачи до запуска готового ИИ-сервиса. Более того, реализовать такой проект в рамках одного медицинского учреждения может быть не целесообразно. Именно поэтому эффективным решением становятся готовые платформенные ИТ-продукты и облачные сервисы — их можно интегрировать с существующей медицинской системой "под ключ" всего за несколько недель. При этом такие комплексные вертикальные ИИ-решения позволяют автоматизировать процессы не только быстро, но и без значительных финансовых затрат.