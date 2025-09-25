16+
ИИ требует все больше человеческой экспертизы

К 2030 году ИИ компенсирует до 80% кадрового дефицита за счет автоматизации рутинных задач и повышения эффективности. Однако сама технология требует все больше человеческих ресурсов. Только для формирования кадрового резерва по ИИ-направлению отечественные вузы к 2030 году должны будут подготовить более 10 тысяч сотрудников. Бизнес активно подключается к этим проектам: запущенные ИТ-холдингом Т1 в ННГУ им. Лобачевского программы бакалавриата помогут выпустить порядка тысячи специалистов. Именно взаимодействие образовательных учреждений и высокотехнологичных компаний позволяет подготовить для рынка кадры с самыми востребованными компетенциями. К такому выводу пришли участники дискуссии "ИИ в действии: пространство для технологий, талантов и больших идей", посвященной старту ИТ-конференции "Импульс Т1" в Нижнем Новгороде.

Нижегородская область — один из лидеров в цифровой трансформации, в том числе по уровню внедрения ИИ.

"Это значимый показатель, учитывая тот факт, что направление ИИ — одно из самых востребованных и перспективных в наше время. Очень важно оставаться в тренде в этом вопросе и готовить новых специалистов, необходимость в которых только растёт. Сегодня ИИ уже помогает нижегородским профильным ведомствам контролировать состояние дорожной инфраструктуры, отслеживать лесоизменения, помогает жителям искать потерянных домашних животных, а медикам — анализировать КТ и МРТ-снимки. Это не весь перечень ИИ-проектов, улучшающих жизнь нижегородцев. И для стабильной работы каждой из таких инициатив нужны квалифицированные кадры", — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В Нижегородской области за последние годы заметно выросло число студентов, изучающих ИТ-специальности: сейчас по этому направлению действует свыше 20 программ бакалавриата и специалитета, охватывающих самые востребованные дисциплины — от искусственного интеллекта до кибербезопасности. ННГУ им. Лобачевского в этом плане задает тренды в ИИ-индустрии для всей страны. Новые проекты охватывают не только подготовку ИТ-разработчиков, но и внедрение ИИ в гуманитарные сферы, таких как медиакоммуникации, искусство, биомедицина, потому что эта технология — базис для формирования новых отраслей и новых профессий.

"В 2025 году ННГУ вошел в число 20 ведущих вузов страны — участников уникального проекта Минцифры "ТОП-ИТ", направленного на подготовку ИТ-специалистов высшего уровня. Главная особенность этих программ — максимальная практикоориентированность с первого курса. Уже в первом семестре студенты проходят практику в ИТ-компании и решают реальные бизнес-кейсы. Наши индустриальные партнёры в этом проекте — ИТ-холдинг Т1, 1С, "Яндекс", Yadro. До 1 октября 2025 года на программы "ТОП-ИТ" в ННГУ будет зачислено более 100 первокурсников", — отметил ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского Олег Трофимов.

Самыми перспективными профессиями в сфере информационных технологий эксперты называют backend-разработчиков, специалистов по машинному обучению, системных и data-аналитиков, инженеров по управлению ИТ-проектами. По словам Кирилла Булгакова, заместителя генерального директора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам, именно по этим направлениям запущены совместные образовательные программы с вузами, а также летние ИТ-лагеря и регулярные стажировки, куда привлекаются лучшие студенты региона. "С 1 сентября 2025 года ННГУ им. Лобачевского при поддержке Т1 запустил три новые программы бакалавриата для студентов, которые хотят построить карьеру в сфере информационных технологий. В числе образовательных дисциплин — дизайн систем, machine learning, системный анализ, управление ИТ-разработкой, облачные технологии, предиктивная аналитика, управление ИТ-проектами и другие курсы. В планах — подготовить тысячу востребованных специалистов, которые сразу смогут работать над задачами бизнеса и обеспечить региону место в числе цифровых лидеров", — отметил Кирилл Булгаков.

Точкой сборки межвузовских и бизнес-индустриальных коллабораций в Нижнем Новгороде уже стал ИТ-кампус "НЕЙМАРК". Здесь работают профильные лаборатории по нейроморфному ИИ, когнитивным интерфейсам и цифровой медицине, а с 2025 года в партнерстве с лидерами ИТ-рынка запущено пять сетевых образовательных программ, включая ИИ и сопутствующие цифровые компетенции.

"В Университете "НЕЙМАРК" мы стираем грань между теорией и практикой, фокусируясь на актуальных и перспективных потребностях высокотехнологичного рынка. Гибкие траектории обучения, разработанные совместно с лидерами ИТ-индустрии, и погружение в их реальные проекты позволяют нашим студентам не просто приобретать знания, а сразу оттачивать их на практике. Именно таким мы видим путь к наиболее эффективной подготовке специалистов, которые будут определять ИТ-тренды завтрашнего дня", — рассказала директор Университета "НЕЙМАРК" Гульнара Биккулова.

"Импульс Т1" — это уже ставшая традиционной серия ежегодных отраслевых конференций, которую организует ИТ-холдинг Т1. Конференции служат площадкой для обмена опытом и укрепления связей между наукой, образованием, бизнесом и государством. В 2025 г. мероприятие проходит уже в третий раз. Начавшись в Нижнем Новгороде, конференция также состоится в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, а также в Минске. Фокус 2025 г. — "Центры инженерного мышления". Форум объединит экспертов ведущих ИТ-компаний, представителей власти, вузов, а также студентов и молодых специалистов для обсуждения региональных технологических вызовов и поддержки локальных ИТ-сообществ. 

"Эксперт РА" подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA со стабильным прогнозом
Крыша Станкозавода закрыла свой сезон

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

