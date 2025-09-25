ИИ требует все больше человеческой экспертизы

25.09.2025 13:28 Читали 7

К 2030 году ИИ компенсирует до 80% кадрового дефицита за счет автоматизации рутинных задач и повышения эффективности. Однако сама технология требует все больше человеческих ресурсов. Только для формирования кадрового резерва по ИИ-направлению отечественные вузы к 2030 году должны будут подготовить более 10 тысяч сотрудников. Бизнес активно подключается к этим проектам: запущенные ИТ-холдингом Т1 в ННГУ им. Лобачевского программы бакалавриата помогут выпустить порядка тысячи специалистов. Именно взаимодействие образовательных учреждений и высокотехнологичных компаний позволяет подготовить для рынка кадры с самыми востребованными компетенциями. К такому выводу пришли участники дискуссии "ИИ в действии: пространство для технологий, талантов и больших идей", посвященной старту ИТ-конференции "Импульс Т1" в Нижнем Новгороде.

Нижегородская область — один из лидеров в цифровой трансформации, в том числе по уровню внедрения ИИ.

"Это значимый показатель, учитывая тот факт, что направление ИИ — одно из самых востребованных и перспективных в наше время. Очень важно оставаться в тренде в этом вопросе и готовить новых специалистов, необходимость в которых только растёт. Сегодня ИИ уже помогает нижегородским профильным ведомствам контролировать состояние дорожной инфраструктуры, отслеживать лесоизменения, помогает жителям искать потерянных домашних животных, а медикам — анализировать КТ и МРТ-снимки. Это не весь перечень ИИ-проектов, улучшающих жизнь нижегородцев. И для стабильной работы каждой из таких инициатив нужны квалифицированные кадры", — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В Нижегородской области за последние годы заметно выросло число студентов, изучающих ИТ-специальности: сейчас по этому направлению действует свыше 20 программ бакалавриата и специалитета, охватывающих самые востребованные дисциплины — от искусственного интеллекта до кибербезопасности. ННГУ им. Лобачевского в этом плане задает тренды в ИИ-индустрии для всей страны. Новые проекты охватывают не только подготовку ИТ-разработчиков, но и внедрение ИИ в гуманитарные сферы, таких как медиакоммуникации, искусство, биомедицина, потому что эта технология — базис для формирования новых отраслей и новых профессий.

"В 2025 году ННГУ вошел в число 20 ведущих вузов страны — участников уникального проекта Минцифры "ТОП-ИТ", направленного на подготовку ИТ-специалистов высшего уровня. Главная особенность этих программ — максимальная практикоориентированность с первого курса. Уже в первом семестре студенты проходят практику в ИТ-компании и решают реальные бизнес-кейсы. Наши индустриальные партнёры в этом проекте — ИТ-холдинг Т1, 1С, "Яндекс", Yadro. До 1 октября 2025 года на программы "ТОП-ИТ" в ННГУ будет зачислено более 100 первокурсников", — отметил ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского Олег Трофимов.

Самыми перспективными профессиями в сфере информационных технологий эксперты называют backend-разработчиков, специалистов по машинному обучению, системных и data-аналитиков, инженеров по управлению ИТ-проектами. По словам Кирилла Булгакова, заместителя генерального директора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам, именно по этим направлениям запущены совместные образовательные программы с вузами, а также летние ИТ-лагеря и регулярные стажировки, куда привлекаются лучшие студенты региона. "С 1 сентября 2025 года ННГУ им. Лобачевского при поддержке Т1 запустил три новые программы бакалавриата для студентов, которые хотят построить карьеру в сфере информационных технологий. В числе образовательных дисциплин — дизайн систем, machine learning, системный анализ, управление ИТ-разработкой, облачные технологии, предиктивная аналитика, управление ИТ-проектами и другие курсы. В планах — подготовить тысячу востребованных специалистов, которые сразу смогут работать над задачами бизнеса и обеспечить региону место в числе цифровых лидеров", — отметил Кирилл Булгаков.

Точкой сборки межвузовских и бизнес-индустриальных коллабораций в Нижнем Новгороде уже стал ИТ-кампус "НЕЙМАРК". Здесь работают профильные лаборатории по нейроморфному ИИ, когнитивным интерфейсам и цифровой медицине, а с 2025 года в партнерстве с лидерами ИТ-рынка запущено пять сетевых образовательных программ, включая ИИ и сопутствующие цифровые компетенции.

"В Университете "НЕЙМАРК" мы стираем грань между теорией и практикой, фокусируясь на актуальных и перспективных потребностях высокотехнологичного рынка. Гибкие траектории обучения, разработанные совместно с лидерами ИТ-индустрии, и погружение в их реальные проекты позволяют нашим студентам не просто приобретать знания, а сразу оттачивать их на практике. Именно таким мы видим путь к наиболее эффективной подготовке специалистов, которые будут определять ИТ-тренды завтрашнего дня", — рассказала директор Университета "НЕЙМАРК" Гульнара Биккулова.

"Импульс Т1" — это уже ставшая традиционной серия ежегодных отраслевых конференций, которую организует ИТ-холдинг Т1. Конференции служат площадкой для обмена опытом и укрепления связей между наукой, образованием, бизнесом и государством. В 2025 г. мероприятие проходит уже в третий раз. Начавшись в Нижнем Новгороде, конференция также состоится в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, а также в Минске. Фокус 2025 г. — "Центры инженерного мышления". Форум объединит экспертов ведущих ИТ-компаний, представителей власти, вузов, а также студентов и молодых специалистов для обсуждения региональных технологических вызовов и поддержки локальных ИТ-сообществ.