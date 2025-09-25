16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Эксперт РА" подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Страховой Дом ВСК — универсальный страховщик с диверсифицированным портфелем, занимающий 5 место на рынке non-life по объему совокупной страховой премии за 1 полугодие 2025 года. Основные бизнес-направления компании — автострахование, страхование имущества юридических и физических лиц и ДМС.

За 2024 год суммарный объем собранных премий ВСК составил 149,7 млрд рублей. Размер активов компании на 30.06.2025 года достиг 152,3 млрд рублей, объем собственных средств — 61,4 млрд рублей, уставный капитал — 12,1 млрд рублей. Агентство отметило в качестве позитивного фактора положительную динамику объема собственных средств на 30.06.2025 (+30,9% по сравнению со значением на 30.06.2024).

Клиентская база и каналы продаж страховых продуктов компании характеризуются высокой диверсификацией. На пять крупнейших клиентов приходится 9,8% страховой премии за 1 полугодие 2025 года. Также аналитики отметили высокую географическую диверсификацию — компания имеет широкую филиальную сеть, в Москве было собрано 44,6% совокупной премии за 1 полугодие 2025 года.

Эксперты положительно оценивают коэффициент убыточности-нетто по страховому портфелю ВСК — 52,3% за 2024 год. Кроме того, агентство позитивно оценивает рост показателей рентабельности капитала (25,3% за 2024 год и 38,8% за 1 полугодие 2025 года в годовом выражении) и инвестиций (8,9% за 2024 год).

Качество активов ВСК оценивается как высокое: на долю высоколиквидных вложений в объекты с рейтингом ruA+ и выше пришлось 64,2% активов. Риски концентрации активов на крупнейших объектах оцениваются агентством как низкие.

Значения коэффициентов общей ликвидности (1,23 на 31.12.2024) и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,31) находятся на высоком уровне. Также позитивно на рейтинге сказывается отсутствие долговой нагрузки, внебалансовых обязательств и низкая доля оценочных обязательств.

Качество перестраховочной защиты оценивается агентством как высокое. Все крупнейшие риски надежно перестрахованы, отношение максимально возможной по одному событию страховой выплаты-нетто к собственным средствам компании составило 0,4% на 30.06.2025.  Кроме того, компания имеет опыт урегулирования крупных страховых случаев, что отмечается в качестве позитивного фактора — крупнейшая выплата ВСК за последние 5 лет составила 1,4 млрд рублей.

По мнению экспертов, ВСК обладает адекватным качеством управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформированы коллегиальные органы, в функции которых входит риск-менеджмент, а также действует обособленное подразделение по риск-менеджменту. Агентство отмечает наличие у компании утвержденной стратегии развития, а также высокий уровень финансового планирования и прогнозирования.

"Сегодня Страховой Дом ВСК — это один из крупнейших российских страховщиков. Эффективная стратегия развития компании подтверждается высокими бизнес-результатами, нам удается сохранять финансовую устойчивость, наращивать клиентскую базу, увеличивать сборы. Экспертная оценка Эксперт РА подтверждает эффективность управления компании. Обновленный стратегический цикл ВСК включает внедрение сервисов и продуктов, направленных на дальнейшую цифровизацию. Мы продолжим развиваться, внедрять в системы урегулирования убытков и здравоохранения инновационные решения, которые сделают сервис ВСК еще более удобным и качественным для клиентов", — отметил Денис Карпунин, заместитель генерального директора по экономике и финансам Страхового Дома ВСК.

ИИ требует все больше человеческой экспертизы
Крыша Станкозавода закрыла свой сезон

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

