Крыша Станкозавода закрыла свой сезон

25.09.2025 11:16 Читали 10

24 сентября крыша Станкозавода проводила летний сезон. Последний теплый день этой осени самарцы провели на видовой площадке города, любуясь волжским закатом.

В преддверии осенних холодов, 24 сентября крыша Станкозавода встречала в последний раз самарцев. Место, где отгремели шумные вечеринки и тысячи самарцев встретили живописные закаты, прекращает работу до весны.

Во время летнего сезона крыша пользовалась популярностью среди самарцев. Она предлагала уникальную возможность насладиться панорамным видом на город с коктейлями и лёгкими закусками. Такую возможность — отвлечься от городской суеты, наслаждаясь курортным самарским закатом, крыша Станкозавода дарит уже 3 года.

Гаранин Максим Алексеевич, ректор СамГУПСа, большой любитель порисовать. В последний день функционирования крыши привёл своих студентов запечатлеть на холсте, насыщенный яркими красками, закат.

"В этот сезон на нашей крыше было очень много гостей. Каждую пятницу и субботу местные диджеи проводили сансет (прим.автора выступления музыканта на закате). Самое яркое, наполненное весельем и праздничной атмосферой, событие этого лета — фестиваль "Креатив на Волге". Максимальное количество гостей было на вечеринках от "Продлёнки" и "Волжского рейва" — тогда на крыше отдыхало свыше 3 тысяч человек", — поделился Матвей, администратор крыши Станкозавода.