"Ростелеком" лидирует на рынке публичного Wi-Fi по выручке и числу хот-спотов

24.09.2025 20:32 Читали 5

По данным независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг", "Ростелеком" продолжает укреплять ведущие позиции на рынке публичного Wi-Fi. В 2024 году доля его выручки составила 41%, а доля обслуживаемых точек доступа — 45%. В текущем году компания также фиксирует устойчивы рост спроса на беспроводные услуги.

Аналитики "ТМТ Консалтинг" в своем исследовании российского рынка отмечают, что в 2024 году рост количества точек доступа опережал рост выручки. По итогам года количество точек публичного Wi-Fi выросло на 4,5% и составило 248,1 тыс., 112 тыс. из них обслуживает группа компаний "Ростелеком" (без учета точек, построенных в рамках проектов "Устранение цифрового неравенства" и "Цифровая образовательная среда"). Общая рыночная выручка от услуги Wi-Fi увеличилась на 3,6% и составила 4,5 млрд рублей.

Среди факторов роста эксперты выделяют сохраняющийся спрос на удаленную работу, требующую высокой пропускной способности интернета, а также расширение списка удобных способов авторизации пользователей. Кроме того, на динамику рынка положительно повлияли проекты цифровизации социальной инфраструктуры, а также рост количества публичных мероприятий, где востребована разовая организация Wi-Fi-сетей. В сегменте B2B в 2024 году наибольший интерес к сервису проявляли компании из сфер торговли, ИТ и гостиничного сектора.

"Ростелеком" продолжает фиксировать рост внимания к беспроводному доступу, что связано с трендом на цифровизацию и необходимостью сохранять доступ в сеть в условиях временной блокировки мобильного интернета, а также усилением мер безопасности и контроля за соблюдением требований по авторизации пользователей. Так, общее количество подключений пользователей к публичной сети Wi-Fi (разовые и повторные авторизации) за 8 месяцев 2025 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, общее количество уникальных пользовательских устройств и общий объем пользовательского трафика в сети, которую обслуживает "Ростелеком", увеличились почти в два раза. Это подтверждает, что компания не только сохраняет лидерство, но и адаптируется к меняющимся потребностям рынка. В частности, в этом году пользователям стали доступны новый способ авторизации: подключение через банковские ID для клиентов банковских сервисов и через ваучеры — для иностранных пользователей.