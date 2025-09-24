16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" лидирует на рынке публичного Wi-Fi по выручке и числу хот-спотов

Читали 5

По данным независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг", "Ростелеком" продолжает укреплять ведущие позиции на рынке публичного Wi-Fi. В 2024 году доля его выручки составила 41%, а доля обслуживаемых точек доступа — 45%. В текущем году компания также фиксирует устойчивы рост спроса на беспроводные услуги.

Аналитики "ТМТ Консалтинг" в своем исследовании российского рынка отмечают, что в 2024 году рост количества точек доступа опережал рост выручки. По итогам года количество точек публичного Wi-Fi выросло на 4,5% и составило 248,1 тыс., 112 тыс. из них обслуживает группа компаний "Ростелеком" (без учета точек, построенных в рамках проектов "Устранение цифрового неравенства" и "Цифровая образовательная среда"). Общая рыночная выручка от услуги Wi-Fi увеличилась на 3,6% и составила 4,5 млрд рублей.

Среди факторов роста эксперты выделяют сохраняющийся спрос на удаленную работу, требующую высокой пропускной способности интернета, а также расширение списка удобных способов авторизации пользователей. Кроме того, на динамику рынка положительно повлияли проекты цифровизации социальной инфраструктуры, а также рост количества публичных мероприятий, где востребована разовая организация Wi-Fi-сетей. В сегменте B2B в 2024 году наибольший интерес к сервису проявляли компании из сфер торговли, ИТ и гостиничного сектора.

"Ростелеком" продолжает фиксировать рост внимания к беспроводному доступу, что связано с трендом на цифровизацию и необходимостью сохранять доступ в сеть в условиях временной блокировки мобильного интернета, а также усилением мер безопасности и контроля за соблюдением требований по авторизации пользователей. Так, общее количество подключений пользователей к публичной сети Wi-Fi (разовые и повторные авторизации) за 8 месяцев 2025 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, общее количество уникальных пользовательских устройств и общий объем пользовательского трафика в сети, которую обслуживает "Ростелеком", увеличились почти в два раза. Это подтверждает, что компания не только сохраняет лидерство, но и адаптируется к меняющимся потребностям рынка. В частности, в этом году пользователям стали доступны новый способ авторизации: подключение через банковские ID для клиентов банковских сервисов и через ваучеры — для иностранных пользователей.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома": "Качество и стабильность беспроводного доступа "Ростелекома" обеспечивает решение задач как малого и среднего бизнеса, так и крупных федеральных компаний. Мы также остаемся надежным партнером для государства, поддерживая инициативы по цифровизации образования и других социально значимых сфер. Важно, чтобы каждый клиент вне зависимости от масштаба бизнеса и задач мог гарантировать высокий уровень сервиса для своих потребителей даже в условиях внешних ограничений. "Ростелеком" продолжает развивать сервис публичного Wi-Fi через постоянное совершенствование пользовательского опыта, расширение функциональности и усиление защиты собственной сервисной платформы, используя при этом надежные отечественные решения".

Версия для печати

Новости

Назад. 24 сентября 2025
"Ростелеком" лидирует на рынке публичного Wi-Fi по выручке и числу хот-спотов
Авито провел Школу предпринимательства на Слете Всемирного фестиваля молодежи
Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке
Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25%
Появились неофициальные подробности о взрыве газа в Тольятти
Авито запускает программу по развитию предпринимателей в сфере услуг красоты
Топ-менеджеры ВСК снова в числе лучших
Студенты разделили призовой фонд в 600 тыс. рублей на хакатоне в Нижнем Новгороде
UnionPay: россияне переключаются с Запада на Китай и Юго-Восточную Азию
Самарская область вошла в топ-3 рейтинга РФ по развитию спорта
Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО
В Тольятти из-за ночного взрыва в жилом доме эвакуировали 80 человек

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Люди

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она