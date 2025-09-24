В Тольятти из-за ночного взрыва в жилом доме эвакуировали 80 человек

24.09.2025 08:19 Читали 12

В ночь на среду, 24 сентября, на ул. Победы, 50 в Центральном районе Тольятти произошел взрыв в квартире на пятом этаже жилого дома. Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило спасателям в 1:43, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Отмечается, что во время взрыва несущие конструкции жилого дома не были повреждены, но повредились межкомнатные перегородки внутри трех квартир, а также остекление 11 оконных рам соседних квартир и подъезда.

"Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей", - рассказали в ГУ МЧС.

Всего на месте происшествия работали 60 человек, 21 единица техники. Эвакуированных временно разместят на базе ближайшей школы, пункт уже подготовлен. Для доставки и обогрева эвакуированных спасатели привлекли два автобуса.

Причина взрыва устанавливается.