ИТ-холдинг Т1: стартапы в сферах разработки ПО для бизнеса, ИТ-решений для промышленности и финансовых услуг — основные поставщики решений для бизнеса

Молодые технологические компании в области разработки ПО для бизнеса, промышленности и финансовых услуг демонстрируют наиболее высокие показатели по выручке и инновационности на российском рынке, рассказал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1, в рамках Kazan Digital Week. По словам эксперта, они не только лидируют среди других стартапов, но и являются основными поставщиками решений для бизнеса, а главным драйвером роста выручки в большинстве рассмотренных отраслей стал ИИ. К таким выводам пришло подразделение Цифрового консалтинга Т1 по результатам аналитического среза DGCompass по деятельности стартапов из 32 технологических отраслей России.

ИТ-холдинг Т1 провел масштабное исследование российского стартап-ландшафта и создал инструмент DGCompass: в зависимости от оценки ряда финансовых и инновационных показателей отрасли молодым компаниям был присвоен уникальный индекс, по которому их распределили по четырем блокам-квадрантам — "Поляна единорогов", "Трюфельный лес", "Вулкан технологий" и "Пустыня". Самыми востребованными на российском рынке стали ИТ-решения в сферах разработки ПО для бизнеса, промышленности и финансовых услуг. Все три направления попали в блок "Поляна единорогов", который свидетельствует одновременно о высоких финансовых показателях и инновационности проектов. Так, в 2024 году совокупная выручка молодых технологических компаний в сфере разработки ПО для бизнеса достигла 76,1 млрд рублей, в промышленности — 28,7 млрд рублей, а в отрасли финансовых услуг выросла на 68% до 21,8 млрд рублей. Другие выводы по трем отраслям:

Разработка ПО для бизнеса имеет самый высокий индекс инновационности и финансовых показателей среди всех отраслей, рассмотренных в исследовании. Наиболее востребованными технологиями здесь стали решения по автоматизации и цифровизации бизнес-процессов, работе с данными и ИИ-сервисы.

Главный технологический тренд в промышленном секторе — автоматизация производства: разработка систем управления технологическими процессами и цифровых платформ для контроля качества, развитие аддитивных технологий.

В финтехе самыми востребованными ИТ-решениями у бизнеса стали платежные системы и технологии, направленные на улучшение клиентского опыта — продукты для обработки платежей, эквайринга и денежных переводов.

"Наш срез помогает не только аккумулировать ключевые данные по отраслям, но и выявить реальные технологические тренды в различных индустриях. Именно они будут играть определяющую роль в развитии инноваций в ближайшие годы. Так, в 2024 г. средняя выручка в финтехе увеличилась на 68%, а промышленность продемонстрировала рост до 14%. Это означает, что компании из выборки DGCompass занимаются созданием ИТ-решений, которые не только востребованы на рынке, но и являются наиболее перспективными на сегодняшний день", — поделился Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Молодые предприятия, создающие наиболее инновационные решения и демонстрирующие существенный запас финансового роста, попали в квадрант "Вулкан технологий". Такие проекты особенно активно создаются в розничной торговле, электронной коммерции и в энергетической отрасли. Так, в ритейле на фоне роста выручки на 51% в 2024 году самыми успешными оказались решения в области автоматизации логистики, применения аналитики и мониторинга данных, а также для работы с клиентским опытом. Несмотря на то, что эти стартапы демонстрируют позитивную динамику уже на старте, отмечается, что перспективность решений в этом блоке сочетается с необходимостью значительных инвестиций для дальнейшего развития.

Ключевой технологией в 2024 году в большинстве отраслей экономики — от ПО для бизнеса и финансов до логистики и сельского хозяйства — стал искусственный интеллект. Стартапы, использующие ИИ в своих решениях, показали кратный рост выручки: в транспортной отрасли ИИ для автономных транспортных систем обеспечил рост в 67%, в сфере корпоративного ПО стартапы, занимающиеся разработкой ИИ-сервисов, прибавили 60%. А в финтехе основным драйвером роста компаний, создающих ПО для финансово-кредитных организаций, стали скоринговые системы и аналитика на основе ИИ.

Исследование DGCompass охватывает более 4 тыс. российских стартапов из базы Агентства инноваций города Москвы — проектов не старше пяти лет, с численностью сотрудников до 150 человек, рыночной стоимостью не более 25 млрд руб. и совокупной выручкой конкретного проекта за 2024 г. не выше 2,5 млрд руб. Методология исследования основана на сравнении стартапов при помощи визуального образа компаса, разделенного на четыре квадранта: "Поляна единорогов" характеризуется сочетанием высоких финансовых и технологических показателей, "Трюфельный лес" включает бизнес-модели со стабильной доходностью, но невысокой инновационностью, "Вулкан технологий" — проекты, перспективные технологически, но требующие инвестиций, и "Пустыня" — отрасли с низкой доходностью и слабой технологичностью.