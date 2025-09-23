ИТ-холдинг Т1: стартапы в сферах разработки ПО для бизнеса, ИТ-решений для промышленности и финансовых услуг — основные поставщики решений для бизнеса

16+
Молодые технологические компании в области разработки ПО для бизнеса, промышленности и финансовых услуг демонстрируют наиболее высокие показатели по выручке и инновационности на российском рынке, рассказал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1, в рамках Kazan Digital Week. По словам эксперта, они не только лидируют среди других стартапов, но и являются основными поставщиками решений для бизнеса, а главным драйвером роста выручки в большинстве рассмотренных отраслей стал ИИ. К таким выводам пришло подразделение Цифрового консалтинга Т1 по результатам аналитического среза DGCompass по деятельности стартапов из 32 технологических отраслей России.

ИТ-холдинг Т1 провел масштабное исследование российского стартап-ландшафта и создал инструмент DGCompass: в зависимости от оценки ряда финансовых и инновационных показателей отрасли молодым компаниям был присвоен уникальный индекс, по которому их распределили по четырем блокам-квадрантам — "Поляна единорогов", "Трюфельный лес", "Вулкан технологий" и "Пустыня". Самыми востребованными на российском рынке стали ИТ-решения в сферах разработки ПО для бизнеса, промышленности и финансовых услуг. Все три направления попали в блок "Поляна единорогов", который свидетельствует одновременно о высоких финансовых показателях и инновационности проектов. Так, в 2024 году совокупная выручка молодых технологических компаний в сфере разработки ПО для бизнеса достигла 76,1 млрд рублей, в промышленности — 28,7 млрд рублей, а в отрасли финансовых услуг выросла на 68% до 21,8 млрд рублей. Другие выводы по трем отраслям:

  • Разработка ПО для бизнеса имеет самый высокий индекс инновационности и финансовых показателей среди всех отраслей, рассмотренных в исследовании. Наиболее востребованными технологиями здесь стали решения по автоматизации и цифровизации бизнес-процессов, работе с данными и ИИ-сервисы.
  • Главный технологический тренд в промышленном секторе — автоматизация производства: разработка систем управления технологическими процессами и цифровых платформ для контроля качества, развитие аддитивных технологий.
  • В финтехе самыми востребованными ИТ-решениями у бизнеса стали платежные системы и технологии, направленные на улучшение клиентского опыта — продукты для обработки платежей, эквайринга и денежных переводов.

"Наш срез помогает не только аккумулировать ключевые данные по отраслям, но и выявить реальные технологические тренды в различных индустриях. Именно они будут играть определяющую роль в развитии инноваций в ближайшие годы. Так, в 2024 г. средняя выручка в финтехе увеличилась на 68%, а промышленность продемонстрировала рост до 14%. Это означает, что компании из выборки DGCompass занимаются созданием ИТ-решений, которые не только востребованы на рынке, но и являются наиболее перспективными на сегодняшний день", — поделился Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Молодые предприятия, создающие наиболее инновационные решения и демонстрирующие существенный запас финансового роста, попали в квадрант "Вулкан технологий". Такие проекты особенно активно создаются в розничной торговле, электронной коммерции и в энергетической отрасли. Так, в ритейле на фоне роста выручки на 51% в 2024 году самыми успешными оказались решения в области автоматизации логистики, применения аналитики и мониторинга данных, а также для работы с клиентским опытом. Несмотря на то, что эти стартапы демонстрируют позитивную динамику уже на старте, отмечается, что перспективность решений в этом блоке сочетается с необходимостью значительных инвестиций для дальнейшего развития.

Ключевой технологией в 2024 году в большинстве отраслей экономики — от ПО для бизнеса и финансов до логистики и сельского хозяйства — стал искусственный интеллект. Стартапы, использующие ИИ в своих решениях, показали кратный рост выручки: в транспортной отрасли ИИ для автономных транспортных систем обеспечил рост в 67%, в сфере корпоративного ПО стартапы, занимающиеся разработкой ИИ-сервисов, прибавили 60%. А в финтехе основным драйвером роста компаний, создающих ПО для финансово-кредитных организаций, стали скоринговые системы и аналитика на основе ИИ.

Исследование DGCompass охватывает более 4 тыс. российских стартапов из базы Агентства инноваций города Москвы — проектов не старше пяти лет, с численностью сотрудников до 150 человек, рыночной стоимостью не более 25 млрд руб. и совокупной выручкой конкретного проекта за 2024 г. не выше 2,5 млрд руб. Методология исследования основана на сравнении стартапов при помощи визуального образа компаса, разделенного на четыре квадранта: "Поляна единорогов" характеризуется сочетанием высоких финансовых и технологических показателей, "Трюфельный лес" включает бизнес-модели со стабильной доходностью, но невысокой инновационностью, "Вулкан технологий" — проекты, перспективные технологически, но требующие инвестиций, и "Пустыня" — отрасли с низкой доходностью и слабой технологичностью. 

ИТ-холдинг Т1: стартапы в сферах разработки ПО для бизнеса, ИТ-решений для промышленности и финансовых услуг — основные поставщики решений для бизнеса
Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

