Авито проведет бизнес-вебинары для предпринимателей совместно с АСИ

23.09.2025 16:50 Читали 5

23 сентября в рамках масштабной образовательной программы для бизнеса, которую проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), начинается образовательный блок от технологической платформы Авито.

Участники узнают — почему Авито актуальная площадка для малого и среднего предпринимательства, как развивать свое дело с помощью Авито Услуг, где искать клиентов в B2B в настоящее время, какой бизнес можно строить, развивая культуру гостеприимства, а также — как Авито защищает данные пользователей и помогает находить объявления надёжных продавцов, арендодателей, исполнителей и работодателей.

"Мы рады поддержать образовательную программу АСИ. Одна из ценностей, которую мы привносим — наглядная демонстрация того, как многогранен бизнес и какие направления перспективны для старта и развития. Наши эксперты поделятся кейсами продавцов товаров, исполнителей услуг и арендодателей, а также расскажут, как начать бизнес на Авито всего в несколько шагов. Авито удобен для быстрого тестирования бизнес-гипотез за счет бесплатной регистрации, умных технологий продвижения и аудитории в более чем 72 млн пользователей. Отдельную программу мы предусмотрели и для предпринимателей, которые ищут выход на b2b аудиторию. Авито Бизнес 360 представит тренды, инструменты и лайфхаки от лучших b2b практиков", — рассказал директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.

"Сотрудничество с Авито дает участникам образовательной программы возможность узнать особенности работы на платформе объявлений. Эксперты Авито обладают большим опытом присутствия на самых разных рынках и могут поделиться эффективными и доступными инструментами для ведения успешного бизнеса на онлайн-площадках. А на собственных вебинарах АСИ представит программы поддержки, в том числе для начинающих предпринимателей. Участники узнают о "Конструкториуме" — цифровой платформе для молодых бизнесменов, а также о конкурсе "Создай НАШЕ", который поможет открыть бизнес или вывести его на новый уровень", — сообщил Михаил Хомич, заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ, главный стратег ВЭБ.РФ.

Образовательная программа АСИ началась 8 сентября. Кроме Авито, участники получат шанс перенять опыт у ведущих экспертов РВБ (Wildberries& Russ), Санкт-Петербургской Валютной Биржи (АО СПВБ) и Росмолодёжь.Предпринимай.

Курс рассчитан на 2 месяца — с 8 сентября по 31 октября. Предпринимателей ждут 24 практических онлайн-вебинара с разбором реальных кейсов, ответами на вопросы и возможностью составить индивидуальный образовательный трек. В программе: готовые алгоритмы по запуску и масштабированию бизнеса, пошаговая инструкция по выходу на биржу, а также информация о получении грантов, инвестиций и займов.

Регистрация доступна по ссылке.

Расписание образовательного блока Авито:

23 сентября / 17:00–18:15 / Почему Авито — актуальная площадка для продаж

25 сентября / 12:00–13:15 / Как развивать своё дело с помощью Авито Услуг

26 сентября / 12:00–13:15 / Безопасность на Авито

30 сентября / 12:00–13:15 / Как эффективно продавать бизнесу в 2025 году

2 октября / 12:00–13:15 / Как строить бизнес, развивая культуру гостеприимства