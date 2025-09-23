16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

БАДы и таблетки витамина С россиянам больше не нужны: врач ВСК развеяла мифы об осеннем питании

Читали 12

Осень часто ассоциируется с упадком сил, сонливостью и снижением настроения. Причин может быть несколько — сокращение светового дня влияет на выработку мелатонина и серотонина, что отражается на уровне бодрости. Также меняется режим дня, уменьшается физическая активность, в рационе присутствует меньшее количество свежих овощей и фруктов. Нина Эйхельберг, врач-терапевт, нутрициолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК развеяла пять основных мифов об осеннем питании, а также дала советы по составлению рациона для сохранения энергии в межсезонье.

5 мифов об осеннем питании

      1. Осень — переходный период для организма, в это время особенно важно сбалансированное питание, достаточный сон и физическая активность. Существует ряд распространённых мифов об осеннем рационе.
      2. Достаточно есть побольше фруктов, чтобы не заболеть. На самом деле, организму нужны и белки, и сложные углеводы, и полезные жиры. Фрукты важны, но в одиночку они не покрывают все потребности организма в полезных веществах.
      3. Чем больше витамина С — тем лучше. Избыточные дозы витамина не защищают от простуды и могут даже вызвать дискомфорт в ЖКТ. Достаточно получать его из цитрусовых, болгарского перца, киви.
      4. Осенью стоит перейти на более калорийную пищу. Дополнительные калории не нужны, если уровень активности не снижается, а переедание только приведет к набору веса.
      5. Можно заменить овощи и фрукты таблетками витаминов. БАДы не восполняют пользу клетчатки, фитонутриентов и антиоксидантов из натуральных продуктов.
      6. Усталость проще всего снять сладким. На самом деле быстрые углеводы дают лишь кратковременный прилив энергии, а затем наступает ее спад. Но это не значит, что сладости должны быть под запретом: в разумных пределах десерт может быть частью здорового рациона.

Как питаться осенью, чтоб сохранить энергию

Осенью еда может стать естественной "подзарядкой" для организма. Чтобы чувствовать себя бодрее, важно включать продукты, которые насыщают и дают длительное ощущение энергии, а не только быстро утоляют голод. В приоритете — сезонные овощи, цельные крупы, бобовые, рыба и орехи. Пять вариантов полезных блюд, которые удовлетворят потребность организма в витаминах.

      1. Овсянка с печёными яблоками и орехами. Овсянка содержит много клетчатки и медленно переваривается, благодаря чему энергия выделяется постепенно. Яблоки придают вкуса и выделяют пектин, а орехи добавляют полезные жиры и делают завтрак более сытным.
      2. Тыквенный крем-суп с чечевицей. Тыква богата каротиноидами, а чечевица — источник белка и железа. Вместе они создают питательное блюдо, которое подходит для обеда и надолго сохраняет чувство насыщения.
      3. Запеканка из брокколи и курицы. Брокколи содержит витамин С и клетчатку, курица — лёгкий белок. Такое сочетание хорошо усваивается и помогает избежать вечерней усталости.
      4. Салат из свёклы, яблока и грецких орехов. Свёкла богата клетчаткой и природными пигментами, яблоко добавляет блюду свежесть и лёгкую кислинку, а орехи — полезные жиры и хрустящую текстуру. Такой салат получается вкусным и питательным.
      5. Груши с творогом и корицей. Сезонный фруктовый десерт, в котором есть и белок из творога, и клетчатка из фруктов. Он может заменить сладости, давая при этом более длительный заряд энергии организму.

"Для здорового человека межсезонье характерно лишь лёгким спадом энергии. Сбалансированное питание, достаточный сон, движение и солнечный свет остаются лучшими средствами поддержания здоровья в этот период. Но важно не списывать всё на "осеннюю хандру". Если усталость становится постоянной, к ней присоединяются выраженная слабость, потеря веса, снижение аппетита или длительное чувство безразличия — это повод обратиться к врачу", — Нина Эйхельберг, врач-терапевт, нутрициолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 23 сентября 2025
БАДы и таблетки витамина С россиянам больше не нужны: врач ВСК развеяла мифы об осеннем питании

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Люди

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она