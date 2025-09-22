Авито: молодые предприниматели переходят в диджитал-формат

22.09.2025 14:08 Читали 18

Эксперты Авито в рамках Всемирного фестиваля молодёжи провели уроки предпринимательства. Они рассказали, как открыть свое дело без стартового капитала, важно ли молодому предпринимателю стремиться в столицу, а также поделились лайфхаками, которые необходимы для реализации собственных проектов в медиа и digital-сферах, а также при построении личного бренда.

С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде проходит Всемирный фестиваль молодежи. В нем принимают участие две тысячи молодых лидеров из России и 120 зарубежных стран. Цель слета — укрепить взаимосвязь между активными и амбициозными молодыми людьми со всех уголков мира.

На фестивале помимо насыщенной деловой программы также работает школа предпринимательства от Авито. Ее лекторами выступили руководитель департамента продаж Авито Услуги Олег Винжегин, старший менеджер по работе с ключевыми партнёрами Авито Услуг Антон Азарин и руководитель Журнала Авито Авто Алексей Бутенко.

Олег Винжегин провел сессию "Цифровое предпринимательство без стартового капитала". Он рассказал о ключевых трендах, которые сегодня влияют на бизнес.

Услуги — сектор, где можно запустить свой бизнес без вложений, что очень важно для молодых предпринимателей. Для начала можно запустить продукт или услугу в ограниченном объеме, чтобы оценить интерес потребителей, советует Олег Винжегин.

По данным Авито Услуг, по итогам первого полугодия 2025 года предприниматели до 35 лет обеспечили 42% всех объявлений на платформе. Наибольший рост пришелся на диджитальные направления — IT-услуги, веб-дизайн, маркетинг и SMM. Это подчеркивает стремление молодежи совмещать профессиональный рост с гибким форматом работы, объяснил Антон Азарин, выступивший с лекцией "Регионы против столицы: где больше возможностей для молодых". По его словам, молодые специалисты все чаще выбирают гибкий образ жизни, предпочитая свободу в выборе задач офисному графику. Возможность оказывать услуги без географических ограничений и самостоятельно выбирать задачи позволяет формировать сильное портфолио и быстро расширять клиентскую базу.

Руководитель Журнала Авито Авто Алексей Бутенко провел мастер-класс о создании медиа — от поиска своей айдентики до дистрибуции, монетизации и работы с нейросетями. С участниками поделились практическими инсайтами и инструментами, которые помогут им при реализации собственных проектов в медиа и digital-сферах, а также при построении личного бренда. После сессии состоялся питчинг, где участники представили свои идеи проектов и получили обратную связь от экспертов Авито и других участников сессии.

"Если вы решили запустить свое медиа, важно на самом старте сформулировать, о чем вы хотите говорить и почему, чего хочет ваша аудитория, как дистрибутировать контент и как его монетизировать. А еще — как найти баланс между системой и творчеством. Об этом мы поговорили сегодня с участниками Слета Всемирного фестиваля молодежи, послушали их свежие, классные идеи и поделились своим опытом. Запуская Журнал Авито Авто, мы начали с масштабного исследования, результаты которого и легли в основу нашей контент-стратегии. Мы объединили силу big data Авито, опыт автоэкспертов и лидеров мнений, а также самые востребованные форматы подачи контента, чтобы стать для аудитории надежным ориентиром на пути к покупке идеального автомобиля", — рассказал Алексей Бутенко.