Авито: молодые предприниматели переходят в диджитал-формат

Эксперты Авито в рамках Всемирного фестиваля молодёжи провели уроки предпринимательства. Они рассказали, как открыть свое дело без стартового капитала, важно ли молодому предпринимателю стремиться в столицу, а также поделились лайфхаками, которые необходимы для реализации собственных проектов в медиа и digital-сферах, а также при построении личного бренда.

С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде проходит Всемирный фестиваль молодежи. В нем принимают участие две тысячи молодых лидеров из России и 120 зарубежных стран. Цель слета — укрепить взаимосвязь между активными и амбициозными молодыми людьми со всех уголков мира.

На фестивале помимо насыщенной деловой программы также работает школа предпринимательства от Авито. Ее лекторами выступили руководитель департамента продаж Авито Услуги Олег Винжегин, старший менеджер по работе с ключевыми партнёрами Авито Услуг Антон Азарин и руководитель Журнала Авито Авто Алексей Бутенко.

Олег Винжегин провел сессию "Цифровое предпринимательство без стартового капитала". Он рассказал о ключевых трендах, которые сегодня влияют на бизнес.

Услуги — сектор, где можно запустить свой бизнес без вложений, что очень важно для молодых предпринимателей. Для начала можно запустить продукт или услугу в ограниченном объеме, чтобы оценить интерес потребителей, советует Олег Винжегин.

По данным Авито Услуг, по итогам первого полугодия 2025 года предприниматели до 35 лет обеспечили 42% всех объявлений на платформе. Наибольший рост пришелся на диджитальные направления — IT-услуги, веб-дизайн, маркетинг и SMM. Это подчеркивает стремление молодежи совмещать профессиональный рост с гибким форматом работы, объяснил Антон Азарин, выступивший с лекцией "Регионы против столицы: где больше возможностей для молодых". По его словам, молодые специалисты все чаще выбирают гибкий образ жизни, предпочитая свободу в выборе задач офисному графику. Возможность оказывать услуги без географических ограничений и самостоятельно выбирать задачи позволяет формировать сильное портфолио и быстро расширять клиентскую базу.

Руководитель Журнала Авито Авто Алексей Бутенко провел мастер-класс о создании медиа — от поиска своей айдентики до дистрибуции, монетизации и работы с нейросетями. С участниками поделились практическими инсайтами и инструментами, которые помогут им при реализации собственных проектов в медиа и digital-сферах, а также при построении личного бренда. После сессии состоялся питчинг, где участники представили свои идеи проектов и получили обратную связь от экспертов Авито и других участников сессии. 

"Если вы решили запустить свое медиа, важно на самом старте сформулировать, о чем вы хотите говорить и почему, чего хочет ваша аудитория, как дистрибутировать контент и как его монетизировать. А еще — как найти баланс между системой и творчеством. Об этом мы поговорили сегодня с участниками Слета Всемирного фестиваля молодежи, послушали их свежие, классные идеи и поделились своим опытом. Запуская Журнал Авито Авто, мы начали с масштабного исследования, результаты которого и легли в основу нашей контент-стратегии. Мы объединили силу big data Авито, опыт автоэкспертов и лидеров мнений, а также самые востребованные форматы подачи контента, чтобы стать для аудитории надежным ориентиром на пути к покупке идеального автомобиля", — рассказал Алексей Бутенко.

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

