Терапевт ВСК рассказала, какие опасности несет употребление собранных в лесу грибов

Начало осени — традиционный сезон сбора грибов, но стоит помнить об их опасности для организма. До 95% отравлений происходит из-за неправильного определения съедобных и ядовитых видов грибов. Причем даже условно "съедобные" грибы при неправильной обработке или сборе в неподходящих условиях могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Чаще всего причиной наиболее тяжелых отравлений является употребление в пищу по ошибке грибов семейства бледной поганки, в результате которого уровень летальности составляет до 50%. Анна Солодухина, ведущий врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказывает о самых частых причинах и симптомах интоксикации.

Почему отравлений грибами становится все больше

Сырые грибы — это скоропортящийся продукт, который нельзя хранить в тёплом месте, а в холодильнике стоит держать не более 24 часов. Иначе в нем начинают размножаться бактерии и накапливаться токсины. Избежать отравлений помогает термическая обработка — таким образом нейтрализуются некоторые токсины, и грибы становятся более безопасными для пищеварения. Варить их стоит минимум 15–20 минут.

Также стоит с осторожностью употреблять консервированные в домашних условиях грибы, т. к. они могут стать причиной смертельно опасного заболевания — ботулизма, проявляющегося параличом, в том числе дыхательной мускулатуры. Отравление происходит из-за попадания в банку микроскопических частиц грунта, содержащего бактерии Clostridium botulinum. В анаэробной (бедной кислородом) среде микроорганизм размножается и вырабатывает сильнейший нейротоксин. Поэтому при покупке консервированных грибов отдавайте предпочтение проверенным производителям, а при консервировании в домашних условиях неукоснительно соблюдайте технологию и применяйте автоклавирование (способ стерилизации консервов, при котором гибнут и бактерии, и споры).

Как распознать отравление грибами

Грибные токсины комплексно поражают различные системы организма. Первые признаки отравления могут проявиться как через полчаса после употребления, так и через несколько часов или дней. К ним относятся желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и боль в животе. Также при интоксикации возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой — повышение или снижение артериального давления, нарушение сердечного ритма, возникающие как проявление развившегося обезвоживания, или прямого действия токсина. Потеря жидкости и попадание ядовитых веществ в организм могут спровоцировать и неврологические симптомы — начиная от общей слабости и недомогания, до головной боли, головокружения, потери сознания, диплопии (двоение в глазах) и галлюцинаций, судорог и ощущения потери чувствительности или невозможности двигать конечностями. Также иногда кожа может приобрести желтушный оттенок, покрыться высыпаниями.

При подозрении на острое отравление ядовитыми грибами необходима обязательная госпитализация, даже если симптомы кажутся незначительными. Чем раньше будет начато лечение, тем выше риск благополучного выздоровления.

"Расскажите врачу всё, что знаете о грибах, которые вы употребляли в пищу: их внешний вид, где и когда они были собраны и как обработаны, ел ли эти грибы кто-то из ваших близких, и как они себя чувствуют. Эта информация может иметь решающее значение для постановки правильного диагноза и назначения лечения. Также расскажите об изменениях в вашем состоянии, как началось заболевание, а какие симптомы появились позже. Помните, отравление грибами — это серьёзно! Не рискуйте своим здоровьем и жизнью. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, лучше отказаться от употребления и сбора грибов. А при появлении тревожных симптомов — не медлите с обращением к врачу", — предупреждает Солодухина Анна Андреевна, ведущий врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

