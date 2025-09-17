"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

16+
Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

По предварительным данным, Захар Коптелов за рулем BMW нарушил ПДД - не уступил дорогу.

"Примерно в 5:40 20-летний водитель BMW двигался по ул. Ленинской со стороны ул. Льва Толстого и столкнулся с Datsun, за рулем которого находился мужчина 1970 года рождения - он скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - установили, в частности, представители Госавтоинспекции.

Позже некоторые версии случившегося появились в телеграм-каналах. В частности, сообщалось, что Захар якобы скрылся с места происшествия и отказался от медосвидетельствования.

"Захар очень переживает, никуда не скрывался. У него тоже травмы, его машина несколько раз переворачивалась. Только после того, как все документы были составлены следователями, его на носилках погрузили в карету "скорой". Захар хочет максимально загладить вину, принести извинения, оплатить похороны, сделать все возможное, чтобы хоть как-то искупить вину", - рассказала адвокат Елена Мамедова.

При этом юрист отметила, что Захар, вопреки некоторым заявлениям, не является условно осужденным на полтора года, поскольку сейчас приговор в отношении него не вступил в силу. Юрист предоставила документ, согласно которому у потерпевшего в драке, в которой обвиняли Захара, не подтверждены травмы головы. Напомним, ранее сообщалось, что несколько молодых людей подпали под следствие по обвинению в драке. Тогда же были версии, что к уголовной ответственности могут привлекать "группу лиц" и "раздувать" историю неспроста. В этой компании был Захар Коптелов, а его отец находился в СИЗО. По одной из версий - у Коптелова-старшего якобы могли желать отобрать активы, возможно, связанные с нефтебизнесом. В итоге Сергей Коптелов и еще несколько человек выслушали приговор, связанный с деятельностью ОПГ "Индейцы".

17 сентября 2025
"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП
