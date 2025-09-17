16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Кросс нации" в Самаре состоится 20 сентября

Читали 6

В субботу, 20 сентября, в Самаре состоится "Кросс нации" - Всероссийский день бега.

Забеги будут проходить на лыжной базе "Чайка". 

Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.

Для подготовленных атлетов предусмотрены спортивные дистанции по возрастным группам: мальчики и девочки 6-9 лет - 1000 метров, юноши и девушки в возрасте от 9 до 19, а также мужчины и женщины от 20 лет и старше проверят свои силы и выносливость на дистанциях в 4000, 6000, 8000 и 12000 метров.

Впервые в рамках "Кросса нации" в Самаре состоится корпоративный забег для сборных команд трудовых коллективов области - двое мужчин и две женщины. Команды стартуют на 4000 метров.

Всем участникам забега будет вручена сувенирная продукция Министерства спорта России.

Чтобы стать участником мероприятия, нужно:

- выбрать посильную дистанцию: массовый старт на 1500 метров или спортивные забеги по возрастным категориям от 1000 до 12000 метров;

- пройти регистрацию на портале Госуслуг;

- пройти комиссию по допуску, предъявив документы (паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинский допуск), и получить стартовый номер

Комиссия по допуску будет работать с 15 по 19 сентября в МТЛ-2 с 12 до 20 часов и в день старта на лыжной базе ГАУ ДО СШ "Чайка".

Версия для печати

Новости

Назад. 17 сентября 2025
Т1 Интеграция и "Лаборатория Касперского" объединяют усилия для защиты промышленности от киберугроз
"Веранда" на страже дачного сезона: как ВСК летом помогла клиентам пережить пожары, ураганы и падение деревьев
"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП
В Самаре пройдет массовый забег "Чистый спорт"
ИТ-холдинг Т1 представил рынку ИИ-агентов для работы с большими данными
Рекордные 4,5 трлн: как кооперация российских вендоров стимулирует развитие ИТ-рынка
Лихач на "десятке" устроил ДТП с четырьмя машинами в Самаре
"Кросс нации" в Самаре состоится 20 сентября

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Люди

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она